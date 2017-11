Las oscuras paredes de Kichi

La Voz de Cádiz

El refranero castellano, tan sabio con extenso, recomienda a quienes lo consultan que no se pida a quien pidió y no se sirva a quien sirvió. Podría añadírsele una tercera acepción en la que se prevenga al oidor de no ‘pedir transparencia a quien transparencia juró’. La inclusión de esta tercera fórmula sería especialmente útil para el votante medio gaditano a tenor de las actuaciones que están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Cádiz la coalición izquierdista de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común. Aplicándose la máxima de ‘consejos vendo que para mí no tengo’ suspende el Consistorio gaditano en los principales criterios de transparencia. Las paredes de cristal que prometían han resultado ser en exceso opacas.

La denuncia en esta ocasión no ha provenido de la oposición, sino de Transparencia Internacional España, un organismo que vela por que se den a conocer las adjudicaciones y cuentas de las instituciones públicas en el país. Este ente denuncia que Cádiz, al igual que San Fernando y Chiclana, no están asumiendo su responsabilidad de publicar los contratos públicos. No valen las excusas, ya que en nuestra misma provincia se analizaron los casos de Algeciras, El Puerto y Jerez y se determinó que sí respetaban esta norma, como lo hacía el 55,4% de los consistorios analizados en el estudio. Incluso los ayuntamientos autodenominados por quienes los auparon al mandato como ‘del cambio’ con los que tanto gusta Kichi de medirse (Madrid, Zaragoza y Barcelona) han respetado esta regla del juego.

El equipo de Gobierno local recurre al ‘haz lo que yo haga y no lo que yo diga’ pues de la promesa de que los gaditanos conocerían «al minuto» (sic) lo que sus concejales hacían ha quedado precisamente, sólo eso: la promesa, las palabras. Porque el Ayuntamiento gaditano ya fue situado en el puesto 86 en cuanto a transparencia en el ránking de la 110 ciudades más pobladas de España. Porque la oposición está ronca de denunciar el secretismo con el que se mueve todo en San Juan de Dios, donde la falta de información es el pan nuestro de cada día. Porque, cambiando de nuevo el castellano más castizo ahora, donde dijeron digo... no dicen nada.