Las oportunidades pasan por nuestras vidas como estrellas fugaces por el universo, si parpadeas pierdes la oportunidad de pedir un deseo. En este caso, el parpadeo le ha durado todo un día al líder del PSOE, el fénix renacido de sus cenizas, Pedro Sánchez. Mientras que en las festividades de otras religiones corre sin perder un minuto para felicitar a sus fieles, en el caso de los cristianos no ha ocurrido.

La bajada del Espíritu Santo, la festividad de Pentecostés para los cristianos, no ha sido motivo suficiente para este líder para felicitar la fiesta a los cristianos españoles. Más suerte tuvieron los seguidores del Girona FC a los que si les felicitó por su ascenso a primera división. Por lo visto, para este señor, que quiere ser el presidente del gobierno de todos, recalco el ‘todos’ porque no se puede ser presidente solo de los que te votan, entiende que es mucho más importante un club de fútbol con unos 7.000 socios que una religión, como es la cristiana, con una comunidad que alcanza a algo más del 70% de la población de España.

La verdad que, inocente de mi, pensé que Pedro aprovecharía esta ocasión para lanzar un tweet de felicitación, y de paso, tapar algunas bocas que estaban esperando que no lo hiciera. Y, aunque reconozco que le mande un mensaje en Twitter recordándoselo, por si acaso estaba ensimismado en la final de la NBA, o en convencer a ‘sus’ votantes de Podemos en que ahora le tienen que votar a él, al final no hemos tenido ninguna respuesta.

Esto solo nos demuestra una cosa, la ola de ‘cristianofobia’ que existe en nuestra sociedad y que alcanza incluso al partido socialista, excediendo los límites de aquellos partidos minoritarios de extrema izquierda. Sinceramente, de Alberto Garzón, comunista por la Gracia de Dios porque de todo tiene que haber en la viña del Señor, me esperaba lo de tildar de ‘ser inanimado’ a la Patrona de nuestra ciudad. ‘Ser inanimado’ que representa la devoción de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cádiz.

‘Ser animado’ que ha servido, sirve y servirá de refugio y consuelo para muchísimas personas, cosa que él nunca logrará. Este odio a todo lo que huela a cristiano y a Iglesia no solamente lo sufrimos con ataques a través de pintadas, asaltos a iglesias o cosas por el estilo, sino también por los actos de ‘ninguneo’ que alguno de estos ‘seres animados’ se permiten el lujo de hacer con ciudadanos de España.

Evidentemente, lo de Sánchez no deja de ser otra muestra más del carácter déspota del que pretende ser el Presidente de ateos, laicos, musulmanes y, ¡ojo! de creyentes católicos. Lástima de la ocasión perdida por Sánchez. Ocasión de demostrar que no es necesario ser contrario al cristianismo para demostrar su ideología socialista. No es necesario hacer estos guiños a sus bases más radicales o a las bases de Podemos, que es lo único que, últimamente, le interesa a Pedro, convencer a los de al lado, para ver cubierto su ego personal de llevar a su mujer a vivir a la Moncloa.

Y me pregunto, ¿qué pensará de esto José Bono, declarado cristiano y asistente a reuniones de la Conferencia Episcopal española, o sus militantes creyentes, que ‘haberlos haylos’?

En fin, parece que la llegada del Espíritu Paráclito no ha iluminado a Pedro Sánchez para que hable las lenguas de todos los españoles sea cual sea su credo o religión.