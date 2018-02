Odiosa Gades

José Landi

Si tantas vueltas le damos será que nos define. Ya saben aquello de «yo no cumplo años, yo cumplo...». Hemos sobrevivido a otro mes número dos. Según qué edad, hábitos o domicilio tiene mérito. Este ha sido especialmente precoz. De los cortos. Y se ha hecho largo. Fue tan brillante como su principal episodio. La pegajosa polémica del príncipe y la corista con los géneros invertidos.

Imposible dar con un autorretrato mejor, a carbón o lapiz gordo, del Cádiz contemporáneo (risas) que el firmado por este febrero. Imposible dibujar mejor ese submundo mezquino, sensiblero y patán que se expande sin pausa, como aceite. Salimos perfectos en la viñeta de la edil histriónica, del presuntuoso despechado, del público salvaje y de los viejos de palco de Los Teleñecos. Ni Forges habría atinado más. Chismes escatológicos, babosos hablando en las barras de jóvenes con poca ropa, cínicos negando la plaga del machismo como si el ‘Titanic’ pudiera negar la existencia de cacho de hielo aquel... Macondito sin prodigios pero con amenazas y libelos, autocensura sin prefijo, libros secuestrados, tontos condenados por cantar tonterías, exposiciones capadas. Todas los caminos conducen a ‘Calle Mayor’. Hasta me pareció ver a Susana Estrada enseñándole la teta a un alcalde octogenario. Ya lo adelantó Yuyu en el 92, vamos dando pasitos patrás pero quién iba a imaginar que sería un maratón a la velocidad de Bolt. Cádiz ya es pueblo, tanto como todas las ciudades ahora, pero mucho, pero más. Los descamisados que juraban sangre para vengar el hambre de los niños del arroyo (en minúscula) escuchan la primera promesa y ya miran con admiración al patrón. Le aplauden, le ríen las gracias hasta al peor, mixto lobo de Jesús Gil y Weinstein –sin tanto sebo– con el hambre de un depredador que come dinero, carne de mujer y voluntades políticas o administrativas sin hartarse nunca. El sheriff que les tiraba tomates o berenjenas hace poco dice ahora que los potentados y sus sibilinos aliados no son tan malos. Es lo que tienen los cargos, que serenan, dan sueño.

Los padres de la patria chica se van de rositas cada noche. Mejor que irse de putas, ahora que los anuncios empiezan a taparse, a desaparecer. Presentaron un plan industrial necesario como el agua hace 15 años. Llenito de errores, perdido de tachones. Un desastre puro. Cuando han perdido década y media, además de millonada y media, lo admiten. Lo que iban a ser alas para que la Bahía despegara se quedará, con suerte y otros 12 años, en ración de alitas de pollo. Pero nadie admite, ni dimite. Nadie da nada, ni la cara, ni explicaciones, ni la hora. A ver si la gente va a darse cuenta de que llevamos el reloj 35 años atrasado.

La pose de la Diosa Gades de Vassallo mirando al mar tiene una gran ventaja: le da la espalda a esta tierra, a esta ciudad y a su dicharachera población. Está para que le den eso y más.