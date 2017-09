Nuevo curso y los mismos problemas

Llega el mes de septiembre, el mes del regreso a las clases y el de retomar todos aquellos objetivos que no se han cumplido a tiempo pero se tiene intención de cumplir. Y este curso político arranca en Cádiz cargado de tensión. La confirmación de lo que ya se esperaba, de que no habrá presupuesto municipal para este 2017, ha servido de acicate a la oposición para darse cuenta de lo que realmente tienen en San Juan de Dios. PP, PSOEy Ciudadanos parece que esta vez sí han hecho frente común para denunciar un fracaso tan grave como que el Ayuntamiento de la capital de la provincia no ha sido capaz de sacar adelante una guía de cuentas. «Sin rumbo y sumida en la más absoluta parálisis», así aseguran que está la ciudad.

Y un ejemplo de este estancamiento se está viviendo precisamente en este final de verano con una polémica tras otra. El proceso de municipalización no termina de acabarse, la aparición de ratas por la playa y las calles ha levantado las quejas vecinales, las largan colas de decenas de personas para coger número en Asuntos Sociales demuestra la ineficacia del nuevo sistema, o el ir y venir de las personas sin techo, sin una política clara al respecto. Y todo esto sin presupuesto. Después de que tanto el alcalde José María González Santos, como el concejal de Economía y Hacienda, David Navarro, hayan declarado públicamente en reiteradas ocasiones que las cuentas estaban «en el horno», «a punto de salir», «ultimadas», o «en su recta final». Pero lo cierto es que, tal y como dicen los grupos de la oposición, los presupuestos de 2017 «ni están ni se les espera». De esta manera, el equipo de Gobierno que hablaba de proyectos, de retos, de estar cargados de buenas ideas «para el ciudadano y la ciudadana» esta condenando a la ciudad a culminar este ejercicio sin contar con una sola inversión municipal, asumiendo que el dinero que llegará a la capital procederá de otras administraciones, como la Diputación provincial de Cádiz, con los fondos del Plan Invierte, o el Gobierno central, con los Edusi. Es decir, sin una política clara y sin un plan de futuro.

Por tanto, en esta ‘vuelta al cole’, Kichi lo tendrá complicado para gestionar sin un plan sobre la mesa. Sin dinero establecido por lo que todo apunta que seguirán con esa política de salto de mata, del ahora digo y después desdigo y que está llena de improvisaciones a golpe de populismo.