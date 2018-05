No quieren que pensemos

Julio Malo

Platón fue expulsado de clase desde que en agosto de 2013 fue aprobada la LOMCE, Ley de ‘mejora’ de la calidad educativa, también conocida como “Ley Wert” por el ministro que la apadrinó. Con ella dejó de ser obligatoria la única asignatura sobre Filosofía, que aún se impartía en segundo de bachillerato, si bien nueve comunidades, entre ellas la andaluza, conservan un mínimo de formación sobre la historia del pensamiento humano. Tristes tiempos en los cuales se hurta cada vez más a los jóvenes la razón misma del conocimiento. Así lo entiende Emilio Lledó en su libro ‘Sobre la educación: La necesidad de la Literatura y la vigencia de la Filosofía’. Ediciones Taurus, marzo de 2018. Emilio Lledó (Sevilla 1927) ha sido catedrático de filosofía en La Laguna, Barcelona y Berlín; galardonado con el Premio Nacional de las Letras en 2014 y con Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2015, rechazó recientemente la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a causa del escándalo del máster de Cristina Cifuentes que entendió como un desprecio a la docencia. Introduce su libro con una sentencia de Aristóteles: «La educación tiene que ser una y la misma para todos los ciudadanos».

El vienés Adolf Loos (1870-1933), precursor de la modernidad en arquitectura, sostenía que un arquitecto es un albañil que ha aprendido algo de latín. Prefiero la opinión de Ramón Vargas Machuca, gaditano catedrático de Ética, para quien un arquitecto es un albañil que sabe algo de filosofía. Difícilmente se puede entender la geometría si no se sabe que a partir de una disciplina matemática en el neolítico, los filósofos griegos, como Pitágoras (569 aC- 475 aC), crearon una ciencia deductiva fundada en definiciones, postulados y axiomas. La caída de la monarquía micénica y la expansión de los pueblos dorios, configuran la civilización helénica, que conduce a la aparición de la polis, un acontecimiento decisivo, que se puede situar entre los siglos VIII y VII aC, y establece un modelo social de relaciones basado en la igualdad entre los hombres; desde entonces la palabra ya no será término ritual sino debate contradictorio, mientras que la escritura permitirá la divulgación de los conocimientos para el bien común de todos los ciudadanos. Entre los siglos VII y II aC se producen civilizaciones tan alejadas entre sí como China, India, irán, Judea, y una Grecia empeñada en la búsqueda filosófica de la verdad, la bondad y la belleza.

La filosofía siempre fue una actitud crítica frente a la realidad; es liberadora, y crea cultura, solidaridad y filantropía. Como los estoicos (herederos de: platónicos, pitagóricos y escépticos), que proponían la frugalidad y el desapego de los bienes materiales. Si un viejo estoico conociera los tiempos que nos toca vivir a nosotros, consideraría a las desigualdades propiciadas por la economía de mercado producto de la ausencia de una ética, que evite el miedo, la vanidad y la codicia. Recuerdo al cura Amurrio que me enseñó siendo yo muy chico esa idea tan bella de Heráclito, cuando dijo que uno no puede bañarse dos veces en el mismo rio. También una amable cena en Cádiz con los poetas Pere Rovira y Joan Margarit. Éste me mostró un poema dedicado a Emilio Lledó, ‘Filósofo en la noche’, del poemario Estación de Francia (Hiperión 1999). «Me sale el filósofo al ver cómo Aquiles elige la gloria en vez de la vida». Pena que los chicos de hoy se pierdan todo esto.