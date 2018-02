Un negocio sobre raíles

La Voz de Cádiz

Seguir 17/02/2018 09:22h Actualizado: 17/02/2018 09:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El servicio de los Alvia que une a diario Cádiz con Madrid sigue ganando pasajeros. Renfe batió un nuevo récord de ocupación el año pasado con 857.000 viajeros. Se trata de una cifra histórica desde que el Ministerio de Fomento renovó la flota de trenes de larga distancia en la provincia en julio de 2009. Hasta entonces, eran los trenes Altaria los que se encargaban de realizar el trayecto.

La compañía ferroviaria ha podido comprobar que este corredor es de los más rentables del mapa nacional y sigue incrementando los servicios para satisfacer con ello la demanda. La compañía tiene ya cerrada la programación de frecuencias de la temporada primavera-verano y ha incluido un aumento de los enlaces a partir de mediados de marzo. De esta forma, se aprovecha la celebración de las fiestas de primavera para poder captar más clientes. También aumentará la frecuencia durante los tres meses de verano. Renfe ha logrado vencer al avión como medio de transporte público, sin embargo, la compañía y/o, en su defecto, el Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias (Adif), tienen una cuenta pendiente con la provincia. Se trata de la duración del viaje entre Cádiz y Madrid. El trayecto llegaba a las cinco horas y media hace quince años, sin embargo ahora, el listón se ha situado en las cuatro. No obstante, cuando se estaba desdoblando la vía entre Cádiz y Sevilla, la entonces ministra de Fomento, la socialista Magdalena Álvarez, afirmó que la alta velocidad permitiría cubrir el trayecto entre ambas capitales en unas tres horas y media.

Ha pasado el tiempo y la vía está desdoblada y en uso desde hace dos años, sin embargo, el tiempo de viaje no ha variado de las cuatro horas. Llama la atención que desdoblar y electrificar la línea Cádiz-Sevilla haya costado más de 700 millones de euros y no se pueda rebajar el tiempo de viaje. La vía está ocupada también por trenes de Media Distancia y Cercanías, lo que dificulta alcanzar los picos de velocidad para recortar los tiempos. No obstante, uno de los grandes dilemas que se plantean para acortar las distancias es evitar algunas paradas en la Bahía. Distintas fuentes han coincidido en señalar que la orografía de la Bahía, entre El Puerto y Cádiz, impide al tren incrementar su velocidad. Por ello sería lógico eliminar alguna de las paradas, bien San Fernando o El Puerto, para ganar tiempo. La segunda parte de este tema es que esa medida podría suponer un descenso en el número de usuarios.