Navantia y el futuro El Plan Industrial para los próximos cinco años aporta proyectos y también retos pendientes

28/02/2018

El Plan Industrial de Navantia para los próximos cinco años ya tiene forma, números y plazos. Tras una dura, pero esperada, negociación para adaptar la empresa a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades, la dirección y el Comité Intercentros han anunciado el cierre de una negociación que marca el futuro inmediato de los astilleros públicos, con los gaditanos en el grupo de los más destacados por capacidad, por tradición y tamaño. La Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública a la que pertenece Navantia, ha presentado ya el documento que recoge las claves del trabajo para un lustro, con unos ingresos previstos de 11.000 millones.

Entre los trabajos que se consideran previstos, técnicamente cerrados, están los de construcción de un buque de gigantescas dimensiones para la Armada, en Puerto Real. Esa iniciativa, por sí misma, supone una garantía de carga de trabajo para la planta de la Bahía. De forma paralela, es preciso modernizar los astilleros y, sobre todo, para rejuvenecer su plantilla.

El objetivo no es otro que hacer más competitiva a esta empresa pública de peso fundamental en la economía de la Bahía de Cádiz. Compañía y sindicatos han cedido en sus pretensiones para lograr el acuerdo definitivo. Sobre la mesa queda el reto que supone la aplicación de lo que se ha venido a llamar ‘Astillero 4.0’, que no es otra cosa que la reconversión de las líneas de producción de la industria naval. El plan industrial que ahora ve la luz pretende agilizar los tiempos de producción, reducir los costes y, sobre todo, ganar en calidad y competitividad. No obstante, uno de los apartados más importantes que encierra este nuevo plan industrial es el rejuvenecimiento de la plantilla y la salida de los trabajadores más veteranos.

Todo apunta a que la prejubilación de los más mayores de Navantia queda ligada a la conversión de un contrato temporal en fijo de un trabajador joven. El 68% de los 5.283 empleados de Navantia tiene más de 50 años. En el caso de las tres plantas de la Bahía de Cádiz la situación es aún más preocupante, ya que el 30% –lo que equivale a más de 500 trabajadores–, está por encima de los 60 años. La intención es que el Plan Industrial de Navantia para los próximos cinco años comience a corregir esta situación de cara al futuro.