OPINIÓN La mujer trabajadora Con muchas mujeres como Teófila Martínez, reivindicaciones tan necesarias como las del 8M lo serían algo menos

Ignacio Moreno

Independientemente de las ideas de cada cual, es evidente que ayer se cerró una etapa de la historia política contemporánea de Cádiz. Igual que se cerró el día que el PSOE se cargó a Carlos Díaz y como se cerrará el día que José María González desaparezca de la primera línea de la actualidad gaditana. Los alcaldes, probablemente más que ningún otro cargo político de cualquier administración, marcan el devenir de su pueblo o ciudad de forma clara, el día a día de sus administrados. Para bien o para mal. Y Teófila Martínez administró nuestro día a día durante 20 años, que –discúlpeme el maestro Gardel– sí son algo. Son muchísimo. Y ahora que llega su adiós imagino que las reacciones serán de todo tipo. Habrá quien lo celebre profusamente, quien lo reciba con indiferencia y quien, aunque sea íntimamente, reconozca que en su gestión ha habido muchas más luces que sombras. Ocurre que los administrados solemos ser desagradecidos, olvidadizos, tendentes a obviar lo bueno y a ensalzar lo malo. Somos seres humanos, en definitiva. Los políticos, políticos son y no deben esperar más gratitud que la que otorgan las urnas cada cuatro años. Teófila Martínez lo sabía antes de ganar sus primeras elecciones en 1995. Y lo sabía cuando las perdió ante la dupla Kichi–PSOE en 2015. Todos los méritos contraídos no fueron suficientes ante promesas que hipnotizaron a muchos votantes.

Pero lo cierto es que Teófila Martínez, nos guste o no, ha marcado nuestra rutina. Insisto, independientemente de las ideas políticas de cada cual, están los hechos. Y es muy posible que sin ella Cádiz estuviese aún dividida en dos –urbanística y socialmente– por la vía del tren. Desde luego es seguro que todos nosotros seguiríamos entrando en la ciudad por Cortadura y no por uno de los puentes más modernos del mundo. No sé si contaríamos con los mismos equipamientos culturales que ahora, pero también está claro que el partido de ayer entre el Cádiz y el Sevilla Atlético se hubiese jugado en un estadio obsoleto, presidido por la torre de Preferencia, en lugar de uno de los mejores recintos deportivos de España. Obviamente habrá quien piense que todo esto se podía haber logrado con cualquier otro alcalde. Puede. Personalmente lo veo complicado. Por lo que vi en su antecesor y desde luego por lo que veo en su sucesor. Eso sí, seguro que los gatos del Campo del Sur estarían mejor alimentados.

Teófila Martínez ya es historia para Cádiz. Esa misma historia será la que la juzgue. Cuando haya una cierta perspectiva, cuando no haya prejuicios. Ahora que acabamos de celebrar el 8M: con mujeres como ella no serían tan necesarias estas reivindicaciones. El movimiento se demuestra andando y no gritando con un megáfono. Y ella, trabajadora, ha sido. Y mucho.