El Apunte Mucha tarea bien hecha Los números dicen que el astillero de Cádiz ya es una referencia en reparación de cruceros

La Voz de Cádiz

Inicialmente, pudo parecer una esperanza. Quizás una gestión aislada que, en el mejor de los casos, podría cuajar. Pero han pasado ya ocho años desde los primeros encargos y no dejan de crecer, se multiplican de un año al siguiente. La eficacia en el cumplimiento de los pedidos hace que otras empresas miren a Cádiz. Hasta el punto de que se ha convertido en una especialidad. Ha llegado el momento de decir con toda tranquilidad, con datos acumulados, que el astillero de Cádiz se ha convertido en un referente internacional en el mercado de la reparación de cruceros. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Navantia inició de manera muy tímida este trabajo en septiembre de 2009 y poco a poco se ha colocado entre los primeros, compitiendo con sus más duros rivales: Italia, Francia y los países nórdicos. Los astilleros españoles se embarcaron en esta tarea por obligación y necesidad. No quedaba otro camino. Un año antes, la Armada Española había anunciado la imposibilidad de seguir con las inversiones para la renovación de su flota. Los recortes presupuestarios y los ajustes pusieron a la Armada en la dura tesitura de sacrificar sus proyectos a la espera de tiempos mejores. Navantia fue la principal afectada por esta decisión, que perdía así a su principal cliente. Ante esta situación, los astilleros públicos tuvieron que reinventarse y explorar nuevos mercados. De esta forma, surgió la necesidad de abarcar la reparación de cruceros como un objetivo prioritario. La compañía Iberocruceros fue la primera que tendió la mano y confió en Navantia para reformar uno de sus barcos.

El primer trabajo que se realizó en el astillero gaditano fue la reparación del ‘Grand Voyager’. Iberocruceros siguió apostando por la empresa naval española y delegó en ella la reforma del ‘Grand Mistral’ y, más tarde, la del ‘Grand Celebration’. El astillero de Cádiz obtuvo la primera recompensa en 2011 cuando Royal Caribbean decidió confiarle la reparación del ‘Splendeur of the Seas’. Más tarde, otros muchos, los de Disney, hasta el actual del ‘Sovereingn’, forman una lista larga. Navantia ha ido sembrando éxitos hasta recoger ahora una importante cosecha. El astillero de Cádiz batirá a lo largo de 2017 un récord en materia de reparaciones de cruceros que ya superó en 2016 respecto al año precedente.

No puede ser casual ni parece algo efímero. Más bien, parece el fruto de mucho trabajo bien hecho.