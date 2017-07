De mitin en la Universidad

La Universidad de Cádiz ha cometido un enorme error de cálculo cediendo, o alquilando, sus instalaciones a lo que el podemismo ilustrado ha venido en llamar Universidad de Verano. Nunca el término Universidad fue utilizado con mayor ligereza. Porque el circo que han montado estos últimos días en Cádiz el alcalde y sus jefes nacionales se puede llamar de muchas formas, pero desde luego nada tiene que ver con el mundo universitario. Al menos en su sentido más académico. Las aulas de varias facultades de la UCA se han convertido en improvisados ‘Vistalegres’ para lanzar proclamas de ultraizquierda, anticapitalistas y supuestamente revolucionarias. Que está muy bien. Todo el mundo tiene el sagrado derecho a expresar sus ideas en libertad. Faltaría más. Pero señor Monedero, señor Iglesias, señor Echenique, llamen a las cosas por su nombre. Mítines de verano. Por ejemplo. Mucho mejor. Nadie se llama a engaño. Entre otras cosas porque la mayoría de los asistentes a los supuestos cursos universitarios no habían pisado un aula desde que Iñigo Errejón estaba en la guardería.

Si estos señores que hacen anuncios metiendo el bañador en la maleta y cogiendo la guitarra para bajar a Cádiz son los que han de gobernar España algún día, que el último apague la luz. Esta misma semana, los tres expresidentes vivos de este país se han reunido en un foro organizado por Vocento en Madrid. Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Probablemente, al menos dos de ellos no sean santo de su devoción. O ninguno. Pero dadas las circunstancias, gloria bendita, oiga. Los tres coincidieron en su análisis al afirmar que España está mucho mejor ahora que hace 40 años, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas tras el franquismo. Y no hay duda de que así es. Desde todos los puntos de vista: económico, social, cultural... Con sus luces y sus sombras, los tres contribuyeron –junto a sus predecesores Adolfo Suárez y Calvo Sotelo– a la modernización de España.

Ahora la pregunta es: ¿cómo estaríamos dentro de 40 años si el próximo presidente del Gobierno fuese Pablo Iglesias y se instalara durante cuatro décadas el comunismo trasnochado y analfabeto que tanto proclaman? Yo creo que la respuesta es evidente. Pero a lo que se ve un buen puñado de españoles aún no se han parado a hacer esa reflexión. No tantos, afortunadamente. Pero unos cuantos todavía no la han hecho.

O más fácil. Más cerca. ¿Cómo estaría Cádiz dentro de 18 años si Podemos tuviese un mandato tan largo como sus antecesores del PP? Adroctinados estaríamos bien adoctrinados. Desde chiquititos, como en Cuba. Y el Carnaval probablemente empezaría en octubre. O se alargaría todo el año. Pero olvídese de lo realmente importante. Del crecimiento económico, de la creación de empresas, de atraer turismo. Nada de eso estaba en el argumentario de la Universidad de Verano de Podemos. La legalización del cannabis. Eso sí.