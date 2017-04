La Marea Blanca se desinfla en cÃ¡diz

Cuando la Marea Blanca llegó a Cádiz se presentó a bombo y platillo. Todos los medios se hicieron eco de que esas ganas de luchar por una sanidad pública digna también se iba a hacer notar en la provincia. La tradición reivindicativa y las clamorosas carencias en infraestructuras y medios eran un excelente caldo de cultivo para que colectivos ciudadanos y profesionales del sector se organizaran para tomar las calles y así sonrojar a los responsables de tales políticas que estaban cerrando las puertas a poder dar una atención médica de calidad.

El germen del movimiento había nacido en Granada tras un decreto de la Junta para la fusión de dos hospitales y en poco tiempo se extendió a Sevilla, Huelva, Málaga y, tras hacer mucho ruido por allí, por fin, llegaba a la provincia gaditana. El colectivo había sido capaz de poner contra las cuerdas a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por su gestión en materia sanitaria. De hecho, la presión había sido tal, que se forzó la salida del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda.

A la primera manifestación en Cádiz acudieron miles de personas, ayer, a la segunda, muchas menos. El portavoz de la Marea, el doctor Antonio Vergara, quien ha cogido el altavoz de este movimiento en la provincia, aseguraba que no se puede bajar la guardia. Que aunque ya han conseguido algunas cosas, más bien se ha tratado de un cambio de caras por parte de la Administración más que de medidas concretas que afecten al ciudadano. Por eso pedía la participación de todos. Volver a esas ganas con las que nació la plataforma e insistir en conseguir los objetivos marcados:frenar el deterioro de la sanidad pública con más medios y personal, horarios adecuados, reducción en las listas de espera, reposición de bajas, y un largo etcétera. «Animamos a la sociedad gaditana no sólo a participar en las manifestaciones sino, sobre todo, a participar en las asambleas», aseguran en su manifiesto. Según insisten son un movimiento ciudadano libre y democrático, no gobernado por ninguna asociación política. Pero para conseguirlo necesitarán de más empuje, de que la gente si realmente le preocupa el asunto, se implique. Participe.