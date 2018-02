La legalidad de lo ilegal Manolos hay muchos ahí. Manolitos también, como lo llaman sus camaradas de Cadiz

Fernando Sicre

Después del clan Puyol, la Junta de Andalucía. El fraude en España pasa por Valencia y Madrid, pero también por Andalucía y Cataluña…Un impresentable Letrado de la Administración de Justicia llama reiteradamente a Manolo, porque dice no le corresponde la lectura. Afónico y estresado, pobre funcionario. No se sí Manolo tomó la lectura del sermón. Manolos hay muchos ahí. Manolitos también, como lo llaman sus camaradas de Cadiz. Ese que se dedicó a conceder premios de periodismo a sus afines, con mucha prisa. Prisa de verdad. Antes se había ausentado un letrado y el investigado presente en la sala exige se vuelva a leer la declaración en su integridad. No se sé si fue Manolo, no se si su Señoría permaneció impávido ante el espectáculo en el que se ha convertido la vista. Realmente no sé nada, pero prisa, prisa, parece que no tiene nadie. Prisa tuvo Felipe para salir en defensa de sus camaradas, llamando a diferenciar entre los políticos que "pueden cometer un error" y los que "se están llevando dinero". El que fuera presidente planteó una ecuación matemática de tercer grado. Dijo que puede ser que los ex presidentes de la Junta tengan que rectificar por algo relacionado con los ERE’s, pero que “son absolutamente honrados”. Es el uso matemático de conceder visos de legalidad a la ilegalidad manifiesta.

“Ser absolutamente honrados”, porque “no se han llevado dinero”, es su punto de partida. Eso es una verdad a medias. Lo peor de ello es que entramos de lleno en las teorías postmodernas. No es una hipótesis de partida, él enuncia una tautología. Además mantuvo que en determinados niveles de gobierno es muy difícil controlarlo todo. Eso es cierto. Y además es la doctrina que mantiene el Tribunal Supremo. En su alocución filosófica el ex presidente, refiriéndose a los otros dos ex presidentes, subrayó la diferencia entre cometer un error o apropiarse dinero público. Y añadió, "es inevitable que los seres humanos metan la pata, son evitables dos cosas, que no metan la mano y que cuando metan la pata la saquen pronto". Y concluyó lamentando "esa manía de meter la pata y empeñarse en dejarla metida".

Un análisis apropiado al cúmulo de conductas descritas, consistentes en “sacar y meter”, merecen su análisis a través del enfoque conductista, aplicado al análisis social (los ERE’s eran ayudas socio laborales) y político (los principales encausados eran políticos). El centro del análisis es el comportamiento observable, ya sea individual o agregado. Cualquier explicación que se dé deberá someterse a la comprobación empírica. La doctrina conductista parte de una pregunta central, ¿por qué la gente se comporta como lo hace? En un intento de comprensión del fenómeno ERE’s, procedí a releer los escritos de Augusto Comte y al positivismo lógico del Circulo de Viena. Y es aquí donde encontré las respuestas al mayor caso de corrupción institucionalizada de la historia de España. Los enunciados cualitativos referidos al mundo social pertenecen a tres categorías: podían ser tautologías útiles, o sea, definiciones que asignan cierto significado a determinados conceptos o fenómeno; los fenómenos descritos son comprobables empíricamente y los enunciados que no pertenezcan a ninguna de estas dos categorías descritas, carecen de significado analítico. La teoría descrita debe tener coherencia interna, siendo capaz de generar predicciones empíricas.

Los testimonios vertidos hasta el día de hoy ante el órgano jurisdiccional que los juzga, parten de la “legalidad” de las ayudas porque se encuentran insertas en la partida presupuestaria 31L y que necesitaron buscar una nueva fórmula de gestión cuando la Intervención comenzó a poner reparos al pago de las ayudas. “Hay una situación en la que no podemos caminar y para poder seguir funcionando y repartiendo ayudas socio laborales” se hizo preciso redactar el convenio marco del año 2001… Este el documento central. Este es auténticamente tautológico. Se comprobó empíricamente que sirvió a la causa: Bilore será siempre recordado. Ya conocía la “x”. La “y” es Bilore. La “z” autorizó de puño y letra el incremento del “fondo de reptiles” a costa de los fondos de autoempleo y formación… Las matemáticas no fallan.