Los lazos desatados

El Partido Popular de Cádiz ha presentado una propuesta para su debate en el pleno ordinario de este mes de mayo en la que insta al equipo de Gobierno a que, con carácter de urgencia, retome la propuesta cultural y socioeconómica de relación con Iberoamérica, dado que este año 2017 se celebra la conmemoración del Tricentenario del traslado de la Casa de Contratación a la capital gaditana. Aseguran que sería la ocasión idónea para retomar la unión que se alcanzó sobre todo durante la celebración del Bicentenario y que descubrió a dos tierras hermanas que tenían mucho que ofrecer la una a la otra.

Por eso, al margen de ideas políticas, de quien sea quien inste a quien, es de urgente necesidad volver a relanzar estas relaciones con la otra orilla. Las oportunidades son mayores que las dificultades porque si funcionó ya entonces, podría seguir siendo favorable ahora. Más aún cuando ya el camino se empezó y sólo habría que continuarlo. Pero sin embargo, el Consistorio gaditano parece no estar por la labor. De momento todo han sido palabras. Ya se ha acordado en cuatro ocasiones realizar acciones encaminadas a tomar un papel protagonista en el Tricentenario pero por ahora sólo ha sido una intención que no se ha puesto realmente en práctica. Ninguna medida o acto o firma que refleje que esa idea es real y no un discurso de cara a la galería sin más.

En frente, hay otros que se están aprovechando de ese camino que se inició históricamente en Cádiz. Así lugares como Málaga, Córdoba, Huelva, Granada, San Sebastián o Zaragoza sí han desarrollado un plan de acción elaborando proyectos con diferentes países iberoamericanos con los que la capital gaditana había conseguido un trato preferente. Así no sería de extrañar que cuando se recurra a ellas sea tarde. Ya habría que ponerse en la lista de espera cuando hace tan solo cinco años éramos los primeros y preferidos.

Los actos del Bicentenario no sólo fueron fundamentales para conmemorar los doscientos años de La Pepa. También lo fueron para que Cádiz se abriera al mundo y que con la visita de los jefes de Estado se hablara de ese rincón de Europa, ese lugar del sur de España rico en historia, cultura, capacidades y oportunidades. Justo eso es lo que debería de animar al Ayuntamiento de la ciudad a volver a relanzar esos contactos que sirvan para dar un impulso económico y turístico. No ir hacia atrás sino hacia adelante.