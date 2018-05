Indignados indignan indignados En política se puede hacer de todo menos el ridículo. El gran jefe coletas se acaba de quemar a lo bonzo

Fernando Sicre

Actualizado: 21/05/2018 07:42h

En política se puede hacer de todo menos el ridículo. El gran jefe coletas se acaba de quemar a lo bonzo. No ha sido producto de la barbacoa de su nueva situación bihabitacional, sino el efecto directo de la contradicción ‘in terminis’ que rodea permanente los hechos y decisiones que lleva a cabo él y sus secuaces, con sus predicaciones, populismos y demagogias. Esta contradicción es un oxímoron, una figura retórica en la que se comparan dos conceptos opuestos para sugerir un tercer sentido en el lector. No sé cómo lo verá la que iba segunda en las listas para Madrid, ahora tercera, por haber sido alcanzada por la saltimbanqui a caballo, conocedora de zorras y leonas. Todo indica que la columna del Congreso es su hábitat para los restos que supone una legislatura. Es el efecto de la invisibilidad de las mujeres de la que se han quejado las feministas durante la historia. Dejar de ser la favorita de un macho alfa tiene estas consecuencias. Lo suyo es Rivas Vaciamadrid y desconocer por supuesto que participaba como miembro de la Corporación en la concesión de subvenciones millonarias a su hermano.

La Sierra de Madrid es la zona. Galapagar, el sitio. La mirada en la lontananza, el Valle de los Caídos. A lo mejor entre Pablo, Pablito y Pablete, y su media costilla, porque son tal para cual, a mí me recuerdan a los Ceaucesco, en lugar del espíritu Santo, habita entre ellos el fantasma de Franco, porque lo tienen a tiro de mirada. Dios los crías y ellos se juntan. Otro que tal baila, como los caballos andaluces, el «filio» del de las tarjetas black. Este adquirió su morada para no habitarla y si directamente para especular y eso que era VPO. Su sociolisto padre, consejero de Caja Madrid, ayudó financieramente a su pequeño para alcanzar el objetivo por excelencia capitalista, el beneficio en las transacciones económicas. Pero no queda aquí la cosa. Echeminga dijo sin cortarse un pelo, vamos como el que no tienen vergüenza, que su jefe iba a pagar por la hipoteca 800 euros. Son las medias verdades utilizadas por esta caterva, de la que son expertos en su manejo. Digo media, porque en el fondo quería referirse a la mitad del coste del servicio de la deuda hipotecaria. Sí realmente son 1.600 euros, la Caja de Ingenieros, la prestadora hipotecaria, que coquetea financieramente con las sediciosas independentistas ANC y Omnium, intermediando en las fianzas judiciales de algunos de los golpistas, le ha hecho el gran favor, solo otorgado a los clientes de banca personal. Pero hay algo más, Podemos depositó 3,5 millones euros provenientes de subvenciones electorales. Ahora comienzan a entenderse muchas cosas. Tengo la seguridad que sí Bárcenas deposita el dinero del PP en una determinada entidad financiera y luego se beneficia personalmente de ese hecho hubiera sido crucificado. Crucifixión como aludió padecer el segundo en el escalafón, cuyo cónyuge es profesora en circunstancia poco transparente en relación con la convalidación de su titulación universitaria obtenida en Venezuela y Cuba, ahora transmitiendo los conocimientos «supongo revolucionarios» venezolanos y cubanos en Aragón. Pero no pretendía dirigir mi argumento por esos derroteros. Quería aludir a la falta de escrúpulos del que contrata a una persona como servidor doméstico, no dándolo de alta en la Seguridad Social. También salió al ruedo Monedero para indicar que el coste de la hipoteca suponía 500 euros. Ha perdido definitivamente el norte el que percibió 400.000 euros por un informe que nunca se mostró y que pagó religiosamente el régimen que mata literalmente de hambre a sus conciudadanos. Evidentemente me refiero a Venezuela, donde curiosamente se celebran hoy elecciones y son defendidas sólo en el ámbito internacional por el inefable ZP, que se posiciona contra el resto en defensa del régimen, sobre la base de los prejuicios que todos tienen menos él. En fin, pabLÉNIN y plabLÉNINA, optan ante el temporal por el recurso a la demagógica democracia directa. Es lo último que tenía que ver. Fernando, como todos los lunes, dime que te parece semejante disparate. Kichi, tú también.