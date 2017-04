Imagen dudosa de CÃ¡diz

La provincia es una pura contradicción, sin embargo, gana el dato positivo frente al negativo. El informe que ha elaborado la sociedad de estudios económicos de Unicaja revela que las expectativas que ofrece la economía gaditana son buenas o, al menos, es lo que se dibuja en el horizonte, ya que, según los expertos, la provincia superará en una décima la previsión de incremento del 2,4% estimada para Andalucía. ¿Qué significa?

Simplemente que la provincia crecerá algo más que la media andaluza en los próximos meses y lo hará por segundo año consecutivo. La provincia, en 2016, fue la segunda que más creció en la comunidad autónoma con un 3% más de actividad económica, cifra que compartía con Málaga y que se quedaba dos décimas por debajo de Almería, que encabezaba este incremento. Curiosamente, esas dos décimas le separaban de la media del crecimiento producido en España, que también fue del 3,2% respecto al año 2015.

La música suena bien para una provincia muy castigada por el desempleo. No obstante, el dato del paro de marzo publicado a primeros de abril refleja una considerable mejoría de nuestro mercado laboral. El paro bajó en Cádiz en 1.816 personas con respecto a febrero y situó en 168.556 desempleados el contingente de demandantes de empleo en las oficinas del SAE. Se trata del mejor dato de la década, que nos ha llevado a cifras similares a las registradas en 2008.

La remontada sigue su camino. Si comparamos el dato de marzo de este año con el de 2016 nos encontramos que la bajada interanual del paro ha sido en Cádiz de 14.046 personas. Todos los municipios notaron el descenso a excepción de cinco localidades (Alcalá del Valle, Algar, El Bosque, San José del Valle y Cádiz). Precisamente la capital de la provincia es la que más incrementó su número de parados al sumar otros 252.

No es el único dato negativo que ofrece la capital. Curiosamente, en el balance turístico de la Semana Santa, la capital de la provincia no ha experimentado un aumento de las reservas de hoteles pese a que ofrecía playa y tradiciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué la capital no levanta cabeza? La imagen sociopolítica que está exportando la ciudad desde el punto de vista mediático podría estar pasando factura. Cádiz ha sido portada en los últimos meses por su conflictividad con abucheos en plenos y guerra de banderas, entre otros asuntos. Es posible que se haya ganado el efecto rechazo.