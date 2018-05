Humillados sin necesidad y condenados con razón

Fernando Sicre

Es lo que ocurre cuando se pactan los Presupuestos Generales del Estado con quienes pretenden la destrucción de España. El PNV no es de fiar y sus intereses no tienen sentido de Estado. Del español quiero decir. El pacto es la causa y la consecuencia del poder. No del ejercicio del poder en beneficio de la comunidad de intereses de la nación. Es la detentación del poder como finalidad primigenia y última del político. El PP era conocedor de la inminencia de la sentencia y era consciente de la condena. ¿Merecía la pena la humillación que ha supuesto el acuerdo con los nacionalistas vascos? Si el PSOE utilizó el instituto de la moción de censura en Madrid por las estupideces a lo que nos acostumbran los políticos profesionales, he de suponer que el PP era consciente de la maniobra politica que les venía. El Problema es el rosario de casos pendientes. Ahora vienen los lezos, púnicas, caja B, discos duros…Ni el partido más sólido es capaz de resistir lo que se avecina.

El fundamento de la moción de censura del PSOE es una mera apuesta partidista. Sin duda inconsistente, porque el PSOE ha estado sumido y sigue en infinitud de casos de corrupción. Diferente de la corrupción del PP, caso paradigmático de la corrupción de la derecha, en la que los corruptos tienen como objetivo fundamental lucrarse personalmente. Cuestión de codicia personal. El problema de corrupción atribuido al partido político es secundario. De hecho, la sentencia dispone una condena civil a título lucrativo. Sin embargo, el paradigma de corrupción de la izquierda funciona de manera diferente. Sólo hay que remitirse a la instrucción del caso ERE, donde se alude a la corrupción institucionalizada que da cobertura al régimen clientelar. Repartir para comprar voluntades. Y sí hacemos un análisis de los dos tipos de corrupción, censurables ambas sin excusas de ningún tipo, la atribuible a la izquierda es más eficaz desde la perspectiva política. Sólo hay que retrotraernos cuarenta años y observar hasta donde se ha apuntalado el régimen clientelar andaluz. Se compró la paz social, para que el partido y todos sus cargos permanezcan por los siglos de los siglos tocando poder y hacer de la política su ‘modus vivendi’. Un alto porcentaje de ellos, en la vida civil, no pasarían la menos exigente de las entrevistas de trabajo.

Con independencia de la contundencia con la que la sentencia califica la corrupción institucional del PP en las páginas 155 y siguientes, lo más preocupante para mí es el anuncio en los hechos probados de la contabilidad B. En un estricto sentido político, dicha contabilidad determina un hilo conductor entre los altos cargos del partido y los medios de financiación de la propia estructura del PP, material y personal. Me refiero a la justificación ahora del origen de los medios financieros que posibilitaban el pago de los complementos de los sueldos (llamados con maldad sobresueldos).

Porque si existe una contabilidad B, la caja del PP ha sido provisionada con flujos monetarios legales e ilegales. Es decir, si existen dos contabilidades y una sola caja en apariencia, todos los complementos de sueldos cobrados por todos los altos cargos del PP, con la excepción de Aguirre y Gallardón, que renunciaron a ello, están contaminados fiscalmente y previsiblemente penalmente. La sensatez y la generosidad exige la inmediata renuncia de los altos cargos con alta responsabilidad en el PP en paralelo con la Caja B. Y la sentencia nos indica desde luego a tres: Rajoy, Arenas y García Escudero. En la otra parte, todo el PSOE andaluz con cargos institucionales, por la misma razón, debiera experimentar por primera vez en sus vidas lo que es trabajar en la calle. Pero no pasará ni en los unos, ni en los otros.

El golpe de Estado sólo puede triunfar con un Estado débil. La corrupción del PP y PSOE lo han debilitado. Solicito se convoquen elecciones, se vayan a su casa muchos de los que ahora están y este país se pueda consolidar como una auténtica democracia liberal y moderna, aprendiendo a hacer las cosas como Dios manda.