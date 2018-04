EL APUNTE Un día histórico para Cádiz El acuerdo con Arabia Saudí para la obra de cinco corbetas en San Fernando es motivo de celebración más que de crítica

La visita del heredero saudí a España en su gira internacional ha servido para resolver un trámite que ha durado dos años. Arabia por fin ha dado el visto bueno a la construcción de cinco corbetas para su Marina. No ha sido fácil llegar hasta la firma de este compromiso oficial del Gobierno de Riad con Navantia, que se traducirá en un contrato definitivo en breve. Arabia anunció hace más de dos años su intención de renovar su flota y la necesidad de invertir en defensa. Esta declaración llevó en la primavera de 2014 al entonces Rey de España, Juan Carlos I, a emprender una visita por distintos países del Golfo Pérsico. Fue precisamente en este viaje donde se orquestó la posibilidad de que la empresa pública española fuera la constructora de los barcos que demandaba la Marina saudí. Desde entonces se han sucedido los contactos y las negociaciones para poner sobre la mesa un barco netamente español que cubriera los intereses saudíes. Así, ambos gobiernos siguieron una ronda de conversaciones para que el contrato viniera a España. Cabe recordar que no hay concurso público en este régimen y se trata de obras que se negocian directamente con los príncipes y el Rey saudí.

La firma ayer del compromiso de obra supone una inyección para Navantia en todos los sentidos: tecnológico, económico y, sobre todo, laboral. Arabia compra por 2.000 millones de euros tecnología ‘Made in Spain’, ya que los sistemas de combate y navegación de estos buques llevan sello nacional. Además, la inversión permite a Navantia sanear sus cuentas y afrontar con más tranquilidad el proceso de reconversión que ha iniciado con la implantación de su plan industrial, conocido como ‘Astillero 4.0’. No obstante, una de las aristas más importantes del acuerdo suscrito este jueves se refiere el ámbito laboral, ya que la obra garantiza en la Bahía de Cádiz unos 3.000 empleos durante, al menos, cinco años. La firma del acuerdo, como decía ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, significa un «día histórico» para la Bahía, es decir, hay motivos más que suficientes para celebrar esta noticia en una comarca donde el desempleo castiga con fuerza. No es lógico, por tanto, que algunos partidos políticos se posicionen en contra del acuerdo por motivos sociales o humanitarios. Detrás de este rechazo hay también un componente político que trata de desgastar la acción de Gobierno y poner bajo sospecha cualquier decisión. Si España no construye las corbetas lo hará cualquier otro país de la UE.