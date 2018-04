Ir hacia la oportunidad

La Voz de Cádiz

La cantidad no siempre es sinónimo de éxito. La idea de tener mucho si al final los esfuerzos que se han dedicado a ello no rentan lo suficiente es discutible. Una vez logrado un objetivo es mejor parar y replantearse las estrategias para encontrar el mejor camino y seguir avanzando pero con un fin más claro. Esto está ocurriendo en el muelle gaditano con las oportunidades que brinda el turismo de cruceros. Está ahí. Las escalas se multiplican (solo esta semana pasada llegaron a puerto cerca de 40.000 turistas), pero ¿es realmente rentable?, ¿los cruceristas llegan a Cádiz y gastan en la ciudad o solo dan paseos y poco más? Tras una leve caída años pasados, el incremento de viajeros ha vuelto a subir. Este mes de abril se esperan seis barcos más que en 2017, en total en 2018 se recibirá a unos 400.000 turistas de este sector. La oportunidad es evidente en una ciudad tan necesitada de nuevos nichos que ayuden a su desarrollo económico. La clave está en sacarle partido. En saber a quien dirigirse y vender no sólo el muelle sino el resto de la ciudad para que el gasto por turista crezca. Y es que de momento ese gasto está cuestionado. Los comerciantes y hosteleros de la zona próxima al puerto sí están contentos. Pero más allá la percepción es bien distinta. El crucerista pasa aquí solo unas horas y no se aleja mucho de la zona de embarque. Por ello es necesario resultarles más atractivos y que esas horas sean más largas, que sean días, y mostrarles que Cádiz tiene mucho que ver y disfrutar.

De ahí que las estrategias de los responsables del sector se encaminen a buscar no tanta cantidad sino más calidad. Es decir, barcos que aunque sean medianos traigan a turistas más interesados en gastar y conocer la ciudad. Pero para lograrlo también es necesario que se desarrollen proyectos que sirvan de revulsivo a ese objetivo. Por ejemplo, la idea de construir un hotel en el edificio de Ciudad del Mar, junto a Puerto América, que podría albergar más de 200 habitaciones.

Cuando se quiere engatusar al turista hay que ofrecerles comodidades. Si no, se irán donde se las den. Por ello no sólo es necesario que una capital comoCádiz crezca en planta hotelera de calidad sino también en buenas planes de conexiones, como con el aeropuerto de Jerez, que ayuden al turista a planear sus viajes soñados. Porque el que gasta siempre es el que decide.