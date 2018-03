EL APUNTE Gigantes limpios Los parques eólicos que nacen en la Bahía se sitúan a la vanguardia tecnológica y ecológica

No es la primera vez pero, lejos de ser un demérito, debe reforzar el aplauso. Se trata de que la industria naval, la ingeniería con sede en la Bahía de Cádiz, sea capaz de producir y enviar una plataforma eólica que funcionará en aguas del mar Mar del Norte debe suponer, sin añadir más datos, un motivo de orgullo y un sello de prestigio que coloca a este sector en la vanguardia europea. Si no lo estuviera, no le encargarían ese tipo de trabajos.

El silogismo resulta bastante simple. El hecho de que gigantes como la danesa Dong Energy adjudicara a Dragados, estas enormes estructuras es la mejor campaña publicitaria para las empresas que trabajan en esta parte del mundo, es el mejor discurso sobre su capacidad y su potencial. No hay mejor forma de favorecer que este tipo de inversiones vuelvan a crear trabajo y progreso en una comarca sedienta de industria, de realidades laborales. Han sido cientos de miles de horas de trabajo directo, con más de 350 millones de inversión. Los kilovatios de energía limpia que produce es capaz de cubrir las necesidades eléctricas de miles de hogares en Alemania. El parque eólico marino Hornsea será el destino final de la superestructura que ayer salió de Puerto Real y evitará la emisión a la atmósfera de miles de toneladas de dióxido de carbono al año.

De esta forma, este tremendo proyecto de alma gaditana no sólo es vanguardia técnica e industrial, también supone un avance ecológico que podría convertirse en una esperanza para sociedades y territorios lastrados por la contaminación y el desgaste de los combustibles fósiles.

El contrato de Dragados y Dong Energy cimenta la diversificación del negocio del sector naval en toda la Bahía, de las plantas de titularidad pública pero también de las demás y del importante sector auxiliar. A la construcción de buques se suma la de este tipo de gigantes para la creación de energía limpia. Ya han nacido varios en la Bahía de Cádiz. Las reparaciones de buques diversos, con especial protagonismo de los cruceros, es otra línea de negocio hace años. De Disney Cruise Line a Pullmantur confían una y otra vez en el astillero de Cádiz.

Sumadas todas esas patas, parece crecer la firmeza de un sector naval que estuvo lastrado por los cambios socioeconómicos que trajo la globalización. Ahora se compite con el mundo pero, por lo visto, hay opciones de ganar más de un duelos por el futuro.