La estacionalidad, esa pesada losa La provincia tiene que seguir luchando para no depender exclusivamente de que el buen tiempo llene los hoteles. Hay que ganar en oferta, en otros atractivos

Jugásela a una sola carta es siempre bastante arriesgado. Se puede ganar mucho pero también la caída puede ser peor y más probable. Desde hace años se escucha que la provincia de Cádiz no es solo playa y buen tiempo, que tiene posibilidades que van más allá, pero, desgraciadamente, un temporal como el vivido este último mes o unas malas previsiones, siguen pesando demasiado. Hoteles, bares, restaurantes, comercios... esperan estos días de Semana Santa como ese empujón de inicio que les dé fuerza para afrontar una buena temporada, tras unas semanas donde el agua ha empantanado sus cuentas. Y es que por mucho que nos empeñemos, la realidad es la que al final queda marcada en las oficinas de empleo. Miles de puestos de trabajo dependen en Cádiz de este inicio de temporada, antesala y termómetro laboral del verano. El problema este año es que la Semana Santa nos ha pillado demasiado pronto por lo que el tiempo no ha acompañado. De ahí que ya se estén poniendo las vendas a lo que puede venir. Desde la patronal aseguran que no esperan los mismos niveles de ocupación que en la Semana Santa de 2017, entre otros motivos, porque el año pasado fue histórico. Entonces la fiesta cayó desde el 10 al 16 de abril, lo que ayudó evidentemente a llenar terrazas y a que el turista encontrara en Cádiz lo que venía buscando, sol.

De ahí que sea necesario no apostar siempre por lo mismo porque, sobre el tiempo, poco se puede mandar. La provincia sigue luchando por vender otras opciones como su cultura, su gastronomía, sus posibilidades. Ahora falta que cale y que el turista no solo piense en esta provincia como un sitio de maravillosas playas (a las que por supuesto no hay que renunciar) sino que también se lleve en su maleta otros recuerdos que también existen y a los que se le pueden sacar mucho partido.