EspaÃ±ol, a tu pesar

, no porque hayas nacido aquí o allá, sino por muchas razones. La primera, porque lo dice tu DNI, que es documento legal (ya, ya sé que la legalidad no te merece respeto si no va por la línea que te interesa); la segunda, porque no tienes cojones para cambiarte de país, para afiliarte al apatridismo, para elegir un lugar que te sea mejor.

Eres español, como yo, pero además lo eres incluso más porque quieres irte, autodestruir lo que te sustenta: nada hay más hispano que eso, como dijo Von Bismarck: «Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a si misma y todavía no lo ha conseguido».

Es mucho más progre y más guay y se liga más diciendo que eres ciudadano del mundo, que las fronteras son cárceles y todo eso, pero luego exiges frontera y excluyes al mundo: esa contradicción también te revela como español.

No eres más que yo ni tampoco menos, sólo, puede, serás diferente, por mucho que tus hospitales sean más lujosos o mis bibliotecas sean más ricas, he ahí la trampa del nacionalismo excluyente: se puede ser muy de algo, pero aún así eres sinécdoque de lunes a viernes y metonimia en fin de semana.

Debe ser triste odiar ser lo que se es, disfrutar del placer de ser minoría y correr delante de los grises que ya no existen, preparar cócteles de molotov y piña, besarse bajo las sábanas rojas de la hoz y el martillo en el atardecer de la democracia.

Te gustaría, ¿verdad?, que el poder residiera en ti y que dominando la televisión pudieras embrujar a la gente para que dejara de sentirse blanca o negra, madridista o culé, de Juan Carlos o de Bienvenido. Pero eres español, a tu pesar, y sabes que no hubo mejor soldado que aquél nacido en esta tierra de mezcolanzas, en esta miscelánea de sangre y semen que ha dado en resultar quinientos años de Reino. Sí, lo eres, como antes fuiste tercio en Flandes o requeté, inca charnego o almorávide en Cortes, y lo seguirás siendo hasta que te mueras. Normal que quieras azotar a tu madre hasta que sangre: ser español resulta freudiano.