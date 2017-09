¿Escuela pública o escuela privada?

Estamos a punto de comenzar un nuevo curso escolar, tanto en la escuela pública como en la privada. Y me parece oportuno hablar de ellas, por ser un tema de discusión constante, que saltó de nuevo a la palestra con motivo de la petición reiterada, por parte de los partidos de la oposición, de la derogación de la LOMCE. El tema de la discusión de escuela pública o privada es recurrente para los políticos. No voy a entrar en hacer valoraciones sobre uno y otro modelo de escuela, entre otras cosas porque yo he sido funcionario de la primera, tanto en Primaria como en Media, ahora Secundaria. La calidad de una escuela está en función de su profesorado, sus equipos directivos y sus recursos, pero sin olvidar la importancia de la implicación de la familia que es la primera educadora. Es en ésta donde los niños, y al decir niños me refiero a los dos sexos, empiezan la socialización y aprenden los primeros valores. Los profesores, tanto de una como de otra escuela, suelen ser profesionales bien preparados, sobre todo los de la pública, que han tenido que superar una oposición para serlo. Eso no quiere decir que los de la privada lo estén menos. El problema es que con demasiada frecuencia, en ambos modelos, pero sobre todo en la pública, no los dejan ejercer debidamente sus funciones, por lo que poco pueden hacer.

Hace unos años un amigo, con el que coincidí en el autobús, se me quejaba de que el Gobierno subvencionara los colegios concertados, que como todo el mundo sabe son colegios privados –seglares o religiosos– a los que acuden alumnos de distintas procedencias sociales. Tienen que pagar algo, pero no mucho. Pues bien, este amigo que se quejaba de la subvención resulta que tenía a su hija en un colegio, no concertado, sino privado total. Es decir, un colegio en el que la administración educativa no tiene mucha autoridad, porque son empresas privadas, sin ningún tipo de ayuda de los gobiernos. Otro se quejaba de los colegios religiosos, pero tenía a sus hijas en un colegio de monjas. ¿Cómo se entiende esto?

A ambos les contesté que la escuela privada era muy fácil eliminarla sin que nadie se pudiera ofender ni siquiera protestar ni acudir a ningún tribunal. Me preguntaron que cómo era eso posible y les dije, sencillamente, que dando calidad en la pública. Si tuviéramos una escuela pública de calidad, pocos padres llevarían a sus hijos a la escuela privada. Y si no la tenemos no es por falta de medios, pues se gasta mucho dinero en educación, muy mal gastado, pero se gasta. Podría poner muchos ejemplos, pero este artículo se alargaría demasiado. Sólo quiero señalar qué hay que hacer, a mi modesto saber y entender, para que una escuela sea de calidad.

En primer lugar devolverles la autoridad a los profesores y a los padres.Digo autoridad, no autoritarismo. La autoridad es el atributo de gobierno que algunas personas tienen por razón de su situación, de su saber o de alguna cualidad, o por el consentimiento de los que voluntariamente se someten a ellas: la autoridad de los padres, del jefe, del médico, del profesor, etc. Hay más acepciones de este término, pero esta es la que mejor se adecúa al tema que estamos tratando.

Por contra, el autoritarismo es la sumisión incondicional a la autoridad. O dicho de otra forma, el abuso de ella.

He hecho esta distinción porque hay muchas personas que confunden los dos conceptos. La autoridad es necesaria, tanto en la familia, como en un centro escolar, como en un país o como en un centro de trabajo. Sin autoridad, ninguna de estas instituciones puede funcionar correctamente. El autoritarismo, por el contrario, no solamente no es necesario, sino que es perjudicial. Unos padres autoritarios no educan a sus hijos en la libertad, y les obligan, indirectamente, a mentir, para evitar castigos motivados por su abuso de autoridad. Lo mismo ocurre con los profesores o con los gobernantes autoritarios.

Consecuencia del autoritarismo es el dejar hacer, el relativismo cultural que ahora impera. Tanto el autoritarismo como el relativismo son dos vicios y como decía Aristóteles, en medio de ellos está la virtud. Pues bien, el justo medio entre el autoritarismo y el relativismo, es la autoridad. Y como estamos hablando de escuela, los alumnos quieren profesores y padres con autoridad, porque les inspiran confianza y seguridad. Si esto fuera una charla y no un artículo, contaría anécdotas reales con nombres y apellidos que demuestran lo que acabo de decir. Uno de los problemas, quizás el mayor, del fracaso de la escuela, no del escolar, es la falta de autoridad de padres y profesores. Por eso he señalado la necesidad de devolvérsela para tener una escuela eficaz.

En segundo lugar, fijar unas normas. Pocas pero claras y posibles de respetar y que sean de obligado cumplimiento para todos: padres, hijos, profesores y alumnos. Yo no le puedo decir a un alumno que no fume en el pasillo, si yo estoy fumando en él. Estas normas, en la medida de lo posible pueden ser elaboradas y consensuadas por todos. Se puede hacer y da buen resultado.

En tercer lugar, liberar al profesorado de la cantidad de papeleo y de reuniones que no sirven para nada, salvo para disimular el fracaso de la escuela. Se les obliga a hacer unas programaciones que no les sirven porque no se ajustan a la realidad, pero que les hace perder un tiempo que es de los alumnos. Lo mismo ocurre con el exceso de reuniones.

Por último que los cargos directivos sean ocupados por los que demuestren más capacidad pedagógica y social y que la inspección se dedique a sus funciones. Es decir: vigilar, orientando cuando sea necesario. Un amigo inspector que ha ocupado puestos importantes en política, le dijo al Consejero de Educación que les pagaban como a coroneles, pero les encargaban tareas de sargento. Un inspector no está para contar niños, ni apagar fuegos, sino para asesorar al profesorado y para vigilar que el Sistema Educativo funcione.

Se podrían decir muchas más cosas, pero como he dicho resultaría un artículo demasiado extenso.