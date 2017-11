OPINIÓN Desde el Ayuntamiento con amor Teresa Rodríguez alaba el gran trabajo del alcalde de Cádiz porque un día colocó bien un husillo y recogió unos cartones

Ignacio Moreno

Teresa Rodríguez, mujer enamorada donde las haya, ha escrito esta semana una preciosa epístola que pasará a los anales de las epístolas preciosas alabando a su pareja, el Ilustrísimo alcalde de Cádiz Don José María González. Ensalzaba la parlamentaria andaluza el gran trabajo que está haciendo nuestro primer edil porque por lo visto un día colocó bien un husillo –o losillo, que aún no ha quedado muy claro el término correcto del elemento urbano– que se encontró por la calle. Y se manchó las manos, como el gran líder que es. Y también porque un día recogió unos cartones que estaban tirados por el suelo, probablemente obra de un fascista sin escrúpulos. Relata textualmente Rodríguez como «en los primeros días en la alcaldía seguía poniendo la oreja a media noche para tener seguridad de que seguían llevándose la basura». Alabado sea el alcalde una vez más. A mí no me hace falta poner la oreja porque vivo en un primero y les garantizo que todas las noches la recogen, habitualmente en el momento de más tensión de la película que estoy viendo, por lo que donde pego la oreja es en la tele, a ver si me entero. Pero claro, un servidor no es alcalde, sino un simple vecino por lo visto sin conciencia ‘sosiá’ .

En base a los poderosos e irrefutables argumentos esgrimidos por nuestra primera dama, aquí y ahora reivindico –en pleno uso de mis facultades– la concejalía de medio ambiente para la señora que cada mañana sin excepción coloca junto a la puerta de mi portal comida para los gatos callejeros, pues acto de tan alto altruismo no merece menos. Del mismo modo, exijo la concejalía de urbanismo para un señor jubilado que también vive en mi calle. Este buen hombre, del que no estoy enamorado pero es para comérselo, lleva varios años ya dando instrucciones a los operarios de cada obra que se encuentra en sus paseos matutinos. Bien sea la construcción de un edificio o la colocación de nuevas tuberías en las calles. Entiende de todo. Y del mismo modo, es de justicia otorgar la concejalía de Hacienda al frutero de mi barrio, que siempre que da las vueltas se equivoca pa’ él. No sé si sería exagerado nombrar concejal de Asuntos Sociales al jefe de los Boy Scouts de alguna parroquia del centro, aunque desde luego sería un buen tema para llevar al próximo Pleno Municipal.

Pablo Iglesias debería tomar buena nota si algún día llegase a gobernar este país, cargo para el que según su pareja Irene Montero está perfectamente cualificado. Nuestro alcalde, en otro alarde de arrojo, valentía y entrega a sus vecinos y vecinas, se ha mostrado capaz, en no pocas ocasiones, de abandonar su piso de 40 metros en la Viña para cruzar las Puertas de Tierra y darse un garbeo por Extramuros, ahora conocido como Cádiz Sur. De ahí al Ministerio de Asuntos Exteriores sólo hay un paso.