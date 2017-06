En la mañana de ayer se celebró el juicio por las amenazas sufridas por el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Francisco González, al acabar un pleno del mismo. Presuntamente, porque aunque a algunos no les guste siempre hay que tener la presunción de inocencia vigente hasta que un juez diga lo contrario, este fue amenazado por dos personas, una de ellas miembro de ‘Por Cádiz si se puede’, que estaban entre el público con expresiones tales como «tendrás que salir a la calle con escolta» o que «lo que le tuviera que decirle se lo dijera fuera, en la calle».

Ya en su día me pronuncie en contra de que alguien por ejercer su labor pública de político en esta democracia tuviera que ser amenazado o coartado en su libertad por aquellos que no saben vivir en convivencia pacífica. Por aquellos a los que se les llena la boca al calificar a España como un Estado fascista y no ven que son ellos los que se comportan como auténticos fascistas intolerantes, de los que o piensas como yo o estas contra mí. El Pleno del Ayuntamiento, como cualquier asamblea constituyente, es el medio, el foro en el que los representantes políticos representan a sus votantes y, por ende, están legitimados de toda la soberanía popular.

Qué lejos queda para algunos aquella frase de «estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo» atribuida a Voltaire, aunque en verdad es de la biógrafa británica del autor francés, Evelyn Beatrice Hall. En la actualidad, prima más el «me importa un bledo lo que digas siempre que no sea lo mismo que yo». Y en base a eso, algunos se creen que todo está permitido en política, desde el esparcir mierda para que algo quede a la amenaza más barriobajera típica de peleas de calle.

Con independencia de esto, lo que no deja de llamarme la atención es como alguno y alguna dirigente anterior del Partido Socialista en Cádiz ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el propio González. Me resulta curioso que entre ellos se tache a este hombre, que presuntamente se ha visto amenazado en su integridad, de querer sacar rédito político con dicha denuncia. Denuncia a la que todos los españoles tenemos acceso garantizado por la Constitución española, cuando vemos conculcado nuestros derechos o nuestra persona, como alguno y alguna debe de saber por sus estudios. Leyendo los comentarios de dicha publicación parece que si eres socialista no puedes defender tu propia integridad.

Es irrisorio como alguien que tuvo que salir por la puerta trasera de su partido, que, últimamente, piensa más en morado, como ha dejado claro en algún estado de Facebook, utilice la más mínima ocasión para hacer efectivo su «odio» o «rencor» contra otro compañero, o mejor dicho, «presunto compañero».

Chico favor hace este tipo de comentarios en las redes sociales a un partido que pretende alcanzar el bastón de mando del Ayuntamiento. ¿Cómo es posible gobernarnos a todos si entre ellos mismos se lían a palos cada vez que tiene ocasión? ¿Cómo pretenden pasar página de anteriores gobiernos cuando ellos mismos no han cerrado sus heridas y viven en el pasado? Pretenden avanzar hacia un futuro y no dejan de dar muestras de que en ocasiones son un grupo desorganizado en el que puede más las aspiraciones personales que el interés del partido y ya no digamos el de la ciudad.