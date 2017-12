La decadencia del PP No podía dar crédito cuando me enteré de que el PP ha denunciado al diario ABC por publicar una entrevista con Inés Arrimadas en la víspera de las elecciones catalanas

Dicho mal y pronto, a los dirigentes nacionales del Partido Popular se les ha ido la pinza. Han sufrido un descalabro en Cataluña de tales proporciones que no saben ni cómo justificarse ante ellos mismos. Y han tirado por la calle de enmedio, como casi siempre: culpando al mensajero. Sinceramente no podía dar crédito cuando me enteré de que el PP ha denunciado al diario ABC por publicar una entrevista con Inés Arrimadas en la víspera de las elecciones catalanas. Es sin duda, la mejor manera no ya de pegarse un tiro en el pie, sino directamente pisar una mina que has visto desde diez metros antes. ¿En qué cabeza cabe siquiera la idea de plantear tal decisión? Sabedores, además, de que otros muchos medios han hecho lo mismo con otros candidatos. Y que el propio ABC, en elecciones precedentes, lo ha hecho con candidatos ‘peperos’. Sin duda, es el mejor síntoma para explicar el momento tan delicado que vive el partido que actualmente gobierna en España. Y que ha dejado de hacerlo en muchos, muchísimos, municipios precisamente por la deriva a la que ellos mismos se han abocado.

Si bajamos un escalón, de España a Andalucía, los populares van camino –si no lo están ya– de verse tan desdibujados como lo están en Cataluña. Y en este caso no por el crecimiento de Ciudadanos, sino por su incapacidad de plantar cara a una adversaria política como Susana Díaz. Juanma Moreno es un político sin ningún carisma, sin dotes de liderazgo, sin opción alguna de acercarse siquiera a la ‘salvaora’ de Andalucía. Sin embargo, nadie en el partido parece verlo. Y en las próximas elecciones andaluzas, que están mucho más cerca de lo que parece, la distancia puede ser sideral. Incluso no es descartable que Ciudadanos también le adelante.

Y bajando otro escalón más, a la provincia de Cádiz, sólo hay que recordar los resultados de las últimas municipales, en las que de gobernar en prácticamente todos los municipios importantes, se quedaron tan sólo con Algeciras. Perdieron Jerez, El Puerto, San Fernando, Chiclana, Cádiz... El declive es evidente, y tiene varias causas. Paradojicamente, la que debiera ser más relevante de todas, la de la gestión cuando gobiernan, no es la principal. Si algo han demostrado es que la economía la manejan suficientemente bien.Al menos mejor que sus adversarios, en este caso el PSOE. Pero en política hay otros muchos factores a tener en cuenta, y el pésimo manejo de los casos de corrupción –con los que se han mostrado excesivamente tibios– y la falta de líderes potentes, les han llevado a donde están hoy. A convertirse en una formación política decadente, en horas bajas, que necesita una profunda renovación desde lo más alto hasta buena parte de sus bases.