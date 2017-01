Al final, los datos son los datos. Si usted quiere, nos volvemos a entretener en este año que comienza con el patetismo de Pedro Sánchez amarrándose a la silla. O con las cínicas peleas internas entre Pablo Iglesias y Errejón, como si importaran. O nos burlamos de la forma de ‘correr’ que tiene el presidente Rajoy cuando le da por hacer ejercicio, que realmente no es muy estilizada. También podemos perder el tiempo debatiendo sobre el rollo ese del ‘empoderamiento de la gente’, la memoria histórica, los círculos, las puertas giratorias, los próximos congresos de los partidos o lo que le plazca. Pero los números cantan y dicen que durante el pasado año se crearon más de medio millón de puestos de trabajo en España. En la provincia de Cádiz, 13.700 personas salieron de las listas del paro. Que ya hacía falta, con lo que hemos pasado, empezar a ver algo de luz al final del túnel. Seguimos recuperándonos. Poco a poco. Es una evidencia. Aunque siga habiendo papanatas que quieran distraer la atención de lo que realmente es importante con argumentos absurdos y mucho grito. En las tertulias de la tele, en las redes sociales –faltaría más, ahí con insultos y amenazas desde la cobardía del anonimato– e incluso desde alguna de las instituciones oficiales a las que han llegado. Cansina mediocridad.

En lo que de verdad deberíamos estar pensando todos y cada uno de los españoles, en lugar de hacer el memo, es en fiscalizar a nuestros gobernantes para que sigan por este camino, en el que aún hay muchísimo por recorrer. Porque tan evidente es que las listas del paro menguan, como que el empleo que se está creando es de muy baja calidad. El Partido Popular, cuando vende su gestión, obvia que los sueldos, en general y sobre todo los de los nuevos contratos, son vergonzosamente exiguos. Los políticos medianamente serios, los que ahora están obligados a llegar a acuerdos –hablo de PP, PSOE y si quieren incluimos a Ciudadanos– deben hallar fórmulas para que las empresas puedan ofrecer mejores condiciones y contratos de mayor duración. Sólo a partir de ahí la recuperación que ya ha empezado se consolidará y perdurará en el tiempo.

El trabajo para ellos es arduo. Y el nuestro es no distraernos. Estar encima. Muy encima. Que sientan en el cogote el aliento de los medios de comunicación y de los ciudadanos para que no se salgan de ese guión. Porque si seguimos distrayéndonos con bebés en el Congreso, con las mareas verdes o con las matrículas impares, lo único que haremos es retrasar el proceso que nos debe llevar a recuperar una cierta normalidad. La cual incluye que aquellos que no tienen ni idea de gestión y basan su política en el rencor y el complejo de inferioridad vuelvan a ser lo que siempre fueron, ideólogos marginales a los que nadie presta atención. Los demás, a lo importante.