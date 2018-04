Un contrato milagroso

La Voz de Cádiz

El futuro más inmediato de Navantia depende, en cierto modo, de la firma del acuerdo con Arabia Saudí para construir en España cinco corbetas. Se trata de una inversión de 2.000 millones de euros y más de 3.000 empleos en la Bahía de Cádiz que, pese a las expectativas y a los contactos bilaterales, se ha dilatado en el tiempo. La complejidad del acuerdo y las condiciones impuestas por el Gobierno de Riad, amén de la idiosincrasia de un cliente tan atípico y especial como el saudí han dado lugar a que la firma sea todo un enigma. El Gobierno de España da por seguro el acuerdo, aunque no hay fecha fija para la firma definitiva ni tampoco para el inicio de la obra. Sin embargo, la presencia del Príncipe heredero, Mohammed bin Salman, marca un antes y un después en la negociación. No hay que olvidar que el Rey Felipe VI viajó en enero de 2017 a Riad para impulsar el acuerdo. De hecho, los directivos de Navantia y los técnicos saudíes se han llevado un año de tiras y aflojas ultimando los flecos del acuerdo definitivo. Navantia insiste en que el contrato está cerrado a falta solo del visto bueno del cliente. El Príncipe ha realizado en las dos últimas semanas una gira internacional que lo ha llevado por Egipto, Estados Unidos, Reino Unido, Francia yEspaña con el objetivo de mostrar al resto del mundo la política reformista y aperturista que está aplicando en su país. No obstante, el conflicto que mantiene Arabia con Yemen, envuelto este último en una guerra civil y con un bloqueo económico por pate de los saudíes, ha dado lugar a un rechazo internacional por parte de las organizaciones sociales y humanitarias a cualquier negocio de venta de armas con Arabia.

En cualquier caso, todo apunta a que este jueves el Príncipe dará el respaldo definitivo al contrato de las corbetas durante las reuniones que mantendrá a lo largo de la mañana con la ministra de Defensa española, Dolores de Cospedal, en el Cuartel General del Ejército, posteriormente con don Felipe VI, en Zarzuela, y en Moncloa con Rajoy. A mediodía asistirá a un almuerzo en el Palacio Real. Curiosamente, el mismo día de la llegada del heredero saudí a Madrid, la dirección de Navantia ha celebrado su tercera reunión con los representantes del comité intercentros.El encuentro ha servido para presentar las líneas maestras que marcarán el rejuvenecimiento de la plantilla de los astilleros.