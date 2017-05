Como si fuese un archivo comprimido de almacenamiento Zip podríamos reducir nuestro dilatado concurso oficial de agrupaciones a poco que nos lo propusiéramos. Seguramente consigamos también que los partidarios de mantener la fecha tradicional e inamovible del carnaval mundial quedaran más tranquilos y relajados al saber que hemos impedido el posible cataclismo que hubiera ocasionado los cambios de fechas propuestos y descabellados. Por ello propongo varias ideas para conseguir aplastar el certamen y realizarlo en sólo diez días. Para empezar eliminaríamos las presentaciones y popurrís de todas las fases a excepción de la final, que exclusivamente serían interpretadas por los que llegasen a ella. Con esa medida reducimos a la mitad el tiempo de actuación de cada agrupación y por consiguiente solo necesitaríamos la mitad de los días de concurso, es decir de los treinta días que dura el actual, recortaríamos a quince días con ésta simple pincelada en el reajuste. Sobra decir que por otra parte con este primer cambio en las normas le estamos damos mucha más importancia a ese argumento de aquellos que tanto aclaman por un concurso de repertorio en letra y música y que se está perdiendo con tanta teatralidad y modernismo. Para seguir comprimiendo nuestros archivos o días de concurso, propondría que las puestas en escenas desapareciesen y se hiciera de una forma virtual. En eurovisión lo hacen desde hace unos años, no cambian de escena, solo de proyección computarizada. En dos horas cantan veinticinco países y no se necesita ni un tramoyista para cambiar de escenografía. Los artesanos que se marchen a Valencia que allí habrá trabajo de los suyo, eso sí. Con una media aproximada de hora y cuarenta y cinco minutos que se utilizan para los montajes y desmontajes escenográficos en cada sesión recortaríamos al menos en tiempo lo necesario para tres días más, ya vamos por doce. Para quitar los dos días que faltarían y así llegar a los diez que propongo, plantearía otras grandes novedades. Eliminar el segundo estribillo, con el primero es suficiente para oírlo el jurado, suprimiría las falsetas de los coros, hay algunas más largas que el propio tango y les invitaría a que comiencen directamente con en el compás de palmas. Prescindiría también por supuesto de esas brillantes introducciones con guitarras en las comparsas, lo importante es la letra no el virtuosismo de los músicos. Prohibiría la introducción con el pito para dar tono en las chirigotas, eliminaría directamente y sin paliativos del concurso a los cuartetos, cada vez son menos y tardan más, a estos los incluiría dentro del concurso oficial de romanceros que se celebra en el Teatro del Títere La tía Norica.

De esta manera necesitaríamos tan solo cinco días de preliminares en tarde y noche con horario de 16.00 h a 20.00 y de 21.00 h a 1.00 h (diez funciones a 15 agrupaciones por sesión), tres de cuartos (solo en funciones de noche de 21.00 h a 1.00 h y de 15 grupos por sesión), dos semifinales (solo en funciones de noche de 21.00 h a 1.00 h y de quince grupos por sesión), y una final sin tiempo de duración ya que ahí si se podría interpretar como premio la presentación popurrí y los dos estribillos.

Dicho y hecho ahí tenéis un concurso de diez días que no molesta a nadie. Un concurso comprimido en Zip para que no moleste a nuestra gran Semana Santa que por cierto cada año va a mejor.