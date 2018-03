Ada Colau y el plantón al Rey

Juan Casas Carbajo

La Sra. Alcadesa de Barcelona ha dado plantón al Rey Felipe VI, al no asistir a su recibimiento con motivo del Mobile World Congress de 2018, alegando que éste: “ Se tendría que haber mantenido en una posición neutral, haber gritado a la concordia y al diálogo, y se puso al lado de las tesis más duras, más represivas", con motivo de la aplicación por parte del Senado a petición del Gobierno del artículo 155 de la Constitución vigente, debido a la situación en Cataluña a partir de la celebración del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 pasado. Dice también la Alcaldesa que el Rey aprobó la fuerte represión policial en la capital catalana, durante la jornada de dicho referéndum, que supuso cargas policiales españolas en 27 colegios de Barcelona. Con estas declaraciones, la Regidora barcelonesa da por sentado, al menos de forma implícita, que dicha ciudad no pertenece a España.

La Sra. Colau, en unas declaraciones hechas en un acto celebrado en el Conservatorio Municipal de Barcelona, afirma que la decisión ha sido comunicada de forma oficial a la Casa Real. En dicho acto, ha expuesto con contundencia que: "Como jefe de estado mostró cero empatía", recalcando que la decisión se enmarca en un contexto "de excepcionalidad" por la intervención de las instituciones catalanas y , porque "Han pasado hechos muy graves al país y particularmente a Barcelona".

La alcaldesa ha querido separar el hecho de no recibir al rey, de su asistencia a los principales actos oficiales que se van a celebrar, como la cena del domingo 25 y la inauguración oficial del Congreso al considerar que no puede faltar debido a la “importancia” del congreso de móviles para Barcelona y Cataluña:"Quiero que esta edición sea una nuevo éxito", ha dicho la Sra. Colau, apelando a la vez a su responsabilidad institucional como primera autoridad de la capital catalana. A esto es mejor no hacer ningún comentario.

Por otra parte, desde el gobierno municipal, se preocupan por el "retroceso democrático", que, según ellos, están viviendo Cataluña y España que para la Alcaldesa se debe a la condena de tres años y medio de prisión al rapero Valtónyc por enaltecimiento del terrorismo e injurias al Rey. . "Eso también se ha de ver reflejado en mi actitud como alcaldesa", ha concluido sobre el impresionante anuncio.

Antes de analizar si en el mensaje del Rey y en las competencias que la Constitución le asignan, hay algo que justifique las razones de la actuación de la Sra. Colau, quiero señalar que el enaltecimiento del terrorismo y las injurias al Rey, son delitos contemplados en el Código Penal, por lo que no entiendo que la Alcaldesa de Barcelona, a la que se le supone conocedora de las leyes, considere retroceso democrático el cumplimiento de éstas. Quiero creer que ha debido sufrir un Lapsus linguae , porque pensar otra cosa sería muy grave.

En su mensaje el Rey, lo primero que hace es destacar los muy graves momentos que para nuestra vida democrática estamos viviendo, a causas de los hechos producidos en Cataluña al pretender proclamar la independencia de forma ilegal. Y esto lo dice como responsable de defender los legítimos poderes del Estado y de asegurar el orden constitucional.

Sigue denunciando que, desde hace tiempo, de una manera reiterada y consciente, determinadas autoridades de Cataluña, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la Ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno.

Continúa diciendo que con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que, precisamente, esas autoridades representan en Cataluña y que, además, han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho, debilitando la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando ─desgraciadamente─ a dividirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada.

Sigue diciendo que dichas autoridades han echado por tierra la solidaridad y el afecto que siempre han unido y unirán al conjunto de los españoles y que, con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España

Todo lo anterior ha supuesto :

a) la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña, por esas autoridades, de una manera clara y rotunda.

b) . se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia.

c) Han pretendido romper la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común

Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad, (…) es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.

Continua el Rey diciendo que quiere además transmitir varios mensajes a todos los españoles, particularmente a los catalanes:

a) A los ciudadanos de Cataluña –a todos− quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley, para poder preservar la convivencia democrática y la libertad, ya que sin ese respeto no son posibles, ni en Cataluña, ni en el resto de España ni en ningún lugar del mundo.

b) Y al conjunto de los españoles que viven estos momentos con intranquilidad y tristeza, les transmito un mensaje de tranquilidad, confianza y esperanza.

Termina el Rey su discurso reconociendo que son momentos difíciles, y complejos, pero que los superaremos y saldremos adelante, porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos, porque nuestros principios democráticos son fuertes y sólidos al tener su base en el deseo de millones de españoles que quieren vivir en paz y en libertad. Y añadiendo el firme compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia, con su entrega al entendimiento y la concordia entre los españoles y el suyo personal como Rey con la Unidad y permanencia de España.

El Rey en la Constitución:

Pienso que para el objetivo de este artículo, solamente es necesario citar, el punto 1 del artículo 61, que dice .:

Artículo 61

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

Los demás se refieren al resto de competencias del Rey: a sus relaciones con La Cortes, con el Presidente del Gobierno, con las Comunidades Autónomas, a sus limitaciones y al funcionamiento de la Casa Real, entre otras cosas. Esto se puede resumir en que el Rey es responsable de defender los legítimos poderes del Estado y de asegurar el orden constitucional.

Los argumentos en los que la Sra. Colau se apoya para justificar el Plantón al Rey, son:

Que el Rey “ Se tendría que haber mantenido en una posición neutral, haber gritado a la concordia y al diálogo, y se puso al lado de las tesis más duras, más represivas", con motivo de la aplicación por parte del Senado a petición del Gobierno del artículo 155 de la Constitución vigente, debido a la situación en Cataluña a partir de la celebración del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 pasado.

Que el Rey aprobó la fuerte represión policial en la capital catalana, durante la jornada de dicho referéndum, que supuso cargas policiales españolas en 27 colegios de Barcelona.

Que, "Como jefe de estado mostró cero empatía", recalcando que la decisión se enmarca en un contexto "de excepcionalidad" por la intervención de las instituciones catalanas y , porque "Han pasado hechos muy graves al país y particularmente a Barcelona".

Por otra parte, desde el gobierno municipal, se preocupan por el "retroceso democrático", que, según ellos, están viviendo Cataluña y España que para la Alcaldesa se debe a la condena de tres años y medio de prisión al rapero Valtónyc por enaltecimiento del terrorismo e injurias al Rey. . "Eso también se ha de ver reflejado en mi actitud como alcaldesa",

Veamos ahora si estos argumentos que esgrime la Sra. Colau para justificar su plantón al Rey, están de acuerdo con lo que éste manifestó en su mensaje y con las funciones que la Constitución le asigna.

En cuanto a que el Rey “ Se tendría que haber mantenido en una posición neutral, haber gritado a la concordia y al diálogo, y se puso al lado de las tesis más duras, más represivas", con motivo de la aplicación por parte del Senado a petición del Gobierno del artículo 155 de la Constitución vigente. Es un argumento que no se sostiene, ya que de acuerdo con el artículo 61.1de la Carta Magna, el Rey ha jurado ante las Cortes Generales guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, como hemos visto más arriba. Por lo tanto el Rey no podía ser neutral, sino obedecer lo que el Senado le había ordenado, es decir respetar la Constitución. Lo contrario hubiera sido motivo de perjurio. Y en cuanto a su neutralidad la demuestra diariamente respetando las diversas opiniones políticas, sin mostrar preferencia por ninguna. La Sra. Colau habrá escuchado las declaraciones en el Congreso de los diputados catalanes a favor de la república y de la independencia de Cataluña. Esto está dentro de la liberad de expresión y habrá comprobado que el Rey no ha dicho nada, es decir se ha mostrado neutral. Cualquier persona puede expresar su opinión libremente, pero lo que no puede hacer es infringir la leyes.

En lo referente a que el Rey aprobó la fuerte represión policial en la capital catalana, durante la jornada de dicho referéndum, que supuso cargas policiales españolas en 27 colegios de Barcelona. Hay que aclarar que en el supuesto de que hubiera habido cargas policiales, se estaba ante una situación de ilegalidad y, en todo caso, no es competencia del Rey, pues aunque sea el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, la actuación de éstas dependen de su Jefes y en última instancia del Ministro del Interior. Luego no es justificación para dar un plantón al Jefe del Estado.

En relación con que, "Como jefe de estado mostró cero empatía", recalcando que la decisión se enmarca en un contexto "de excepcionalidad" por la intervención de las instituciones catalanas y , porque "Han pasado hechos muy graves al país y particularmente a Barcelona".

¿Con quien tenía que mostrar empatía? ¿Con lo que incumplen las leyes y ponen al País en riesgo? O con quienes las cumplen. En todo caso. Como se ha dicho más arriba, el Rey es responsable de defender los legítimos poderes del Estado y de asegurar el orden constitucional. Con esto es con lo que el Rey debe mostrar empatía.

En cuanto a la preocupación del gobierno municipal por el "retroceso democrático", que, según ellos, están viviendo Cataluña y España que para la Alcaldesa se debe a la condena de tres años y medio de prisión al rapero Valtónyc por enaltecimiento del terrorismo e injurias al Rey. "Eso también se ha de ver reflejado en mi actitud como alcaldesa", ya se ha explicado más arriba que el enaltecimiento al terrorismo y las injurias al Rey son delitos tipificados en el Código Penal. Por lo tanto, Sra. Colau, sigo pensando en que hubo un lapsus linguae por su parte.

Concluyendo, Sra. Colau tiene usted todo el derecho de dar plantón al Rey o a quien le venga en gana; otra cosa es que sea correcto y propio de la primera autoridad municipal de Barcelona. Y mucho menos intentar justificarla con argumentos tan débiles como los que ha utilizado. Respeto que sea partidaria de la República, aunque yo no lo sea, y parafraseando a Voltaire, le aseguró que daría hasta la última gota de mi sangre por defender el derecho que usted tiene a exponerlo; pero mientras la Corona siga actuando como lo está haciendo, con todos mis respetos a su persona, Sra. Colau, yo seguiré gritando ¡Viva el Rey!