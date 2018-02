Cofrades en Cuaresma

RAMÓN SÁNCHEZ HEREDIA

25/02/2018 09:33h Actualizado: 25/02/2018 09:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En la esfera de las Hermandades y Cofradías una fecha importante es la Semana Santa, pero no es la única, e incluso las tenemos más importantes. La Cuaresma es una época de preparación para la Semana Santa, en ella tienen generalmente lugar la fecha central corporativa, la Función Principal, donde se produce una renovación de nuestra fe, personal e institucional, es el momento donde se pone en el altar, todo el trabajo del año da toda la hermandad. Labores desconocidas en su mayoría, dado que todo no son las procesiones.

La Función Principal es la que da fundamento al culto externo que se realiza en la Semana Santa, semana donde las hermandades han recuperado su razón de ser y origen. En el mundo actual, con una falta de cultura religiosa creciente e incluso de las tradiciones, unido a la nueva sociedad de la imagen y de lo inmediato, el paso de una procesión es una imagen que interroga y llama la atención, a jovenes principalmente y a mayores. Niños que se preguntan qué son los pasos, porque es sus familias nunca se habla de nada de cristianismo, adultos que recuerdan su infancia, de nuevo las cofradías tienen la misma misión que tenían cuando se crearon, demostración de fe en la calle, para mostrar pasajes centrales de la Pasión de Jesús de Nazaret.

Las hermandades con un movimiento complejo hermanos, devotos y cargadores, uniendo a niños, jóvenes, adultos y tercera edad, cada uno con su propia experiencia cristiana, con su propio camino, unos llegan con una gran base otros llegan por casualidad y poco a poco empiezan su compromiso cristiano. Aquí se une cultura y folclore andaluz, con la religiosidad popular y lo genuinamente cristiano, estos elementos no son nada excluyentes, sino que todo marcan ese camino personal, algunos van más avanzados que otros, no juzguemos pero si hay que crear más vías para que cada uno progrese más en ese ser cristiano.

El Papa Francisco lo ha dicho «La Cuaresma es un tiempo de penitencia, pero no un tiempo triste ni de luto» y en nuestra tierra eso lo entendemos, nuestra forma de vivir conlleva la penitencia y la reflexión personal con la alegría de la vida las bandas, la saeta, el incienso, las velas, el color de las túnicas, el barroquismo de los cultos y los pasos, y por que no decirlo, de las torrijas y el arroz con leche. Nuestros sentidos ayudan a llegar a experiencias y sentimientos desde niños, en sus primeros cortejos, a cargadores, grandes desconocidos en su esfuerzo escuela de valores y de sentimientos.

Los cofrades también somos pecadores, como todos los hombres y mujeres. Existen esas tentaciones de protagonismo, figuroneo y chismorreo pero no deben de ocultar la importancia que tienen los hermandades para desarrollar esa cultura religiosa y de valores, en definitiva para evangelizar. No pensemos en que clase de compromiso y de fe tiene cada uno, eso no es una labor nuestra. Francisco lo ha dicho «no estrechemos nosotros las puertas».

Al final de este tiempo torturado, humillado y ejecutado Jesús de Nazaret, la muerte es vencida por la vida, la Resurrección. Es lo más importante para cofrades, en particular, y para todos los cristianos, es la Pascua de Resurrección, ALELUYA, ALELUYA.