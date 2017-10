OPINIÓN Cobardes Luchas fratricidas, no se atrevían ni con España, ni con Francia. Ocurre ahora lo mismo

Fernando Sicre

Seguir 30/10/2017 07:40h Actualizado: 30/10/2017 07:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ADN independentista ni es francés, ni es español. Junqueras es un engendro con alto componente en ARN (ácido ribonucleico), utilizado por las células para transferir información vital durante la síntesis de proteínas. Nacional populismo en vena sintetizado y debidamente aderezado con cava catalán y vinos blancos del penedés, convierten al payés en segador.

Dice su letrilla “Bon cop de falç”, buen golpe de hoz, pero para eso hay que tener las manos como los hombres del campo. Decía un buen catalán que “el espíritu guerrero no es nuestro fuerte. Vemos la cabra de la Legión entrar por la Diagonal y no paramos hasta Perpiñán”. Sigue diciendo “Els Segadors” que “Atrás esta gente tan ufana y tan soberbia…que cuando conviene segamos cadenas”. Se referían a los nobles de los Señoríos de Barcelona que apoyaban a Felipe IV en 1640. Luchas fratricidas, no se atrevían ni con España, ni con Francia. Ocurre ahora lo mismo.

A Arturito Más, se le puso cara de susto en la Audiencia y desapareció en el éter sideral. Antes de entrar decía “dejadme solo, dejadme solo”, yo asumo toda la culpa, me responsabilizo de todo. Durante la declaración ante su Señoría, se arrugó y donde dije digo, digo Diego. Al salir su cara era lo más parecido a un higo. Algo así como una pasa arrugada. El ex Presidente Carlos, ha dado una lección magistral durante toda la semana, dando fe con sus actos que en Cataluña los independentistas no se visten por los pies. En Estonia, el “embajador” catalán cuando recibió su cese que decía se atuviese a la legalidad, manifestó que “para legalidad la que llevo colgada…”. Supongo se refiere a lo contenido en el escroto. Poca cosa debe ser su contenido, porque a la media hora manifestó “he puesto el cargo a disposición…”. En la Cataluña nacional independentistas hay mucha pasas arrugadas como escrotos pasados por agua hirviendo. Sólo hay que fijarse en las caras de Carlos, Oriol y Arturo. Un poema el día en el que ninguno habló. Donde no se atrevieron ir al balcón. No usaron la palabra para fundamentar sus posiciones…En fin, hubo una época en la que pensé que las cosas habían cambiado en España desde 1934, cuando las ratas y los independentistas habitaban en las alcantarillas, usadas por ambos para salir en estampida desde la Generalidad. Pero no, las cosas en ese “palacio” siguen igual. Las ratas siguen siendo roedores y los independentistas gente cobarde. Pensé que Puigdemont se había atrincherado en palacio, emulando a Allende. Pero de eso nada. Estaba de pinchos y vinos en su patria chica. Una vez más la TV catalana recurrió a las artimañas televisivas para confundir. Retransmitió al unísono un mensaje pretérito con afrentas al Estado. Mientras una reportera se le acercó cuando en olor de multitudes nacional independentistas degustaba un vaso de Ampurdán. Le preguntó si estaba cesado. A lo que respondió: no estoy cesado, no respondo a tonterías y “bon cop de falç”. Para que uno de estos de un buen golpe de hoz deben estar embrujados. Es otra afición del nacional independentismo, además de dar permanentemente por detrás del escroto, el uso de la brujería. No sólo los autóctonos, sino también los foráneos acuden a las adivinas, en rumano vrajitoare. Puyol padre, el Jordi que aún no se encuentra en compañía de los otros Jordis, tiene fe ciega en las brujas. La mujer de Carlos también. Sin duda después de tres o cuatro vasos de “tzuica” aguardiente rumano de las tierras transilvanas con 65º de alcohol, con brujas o sin brujas uno hasta puede sentir simpatía por la independencia. Su antídoto el orujo gallego que sólo te invita a invocar “viva España”.

En su propia tierra el “ex” nada honorable, escuchó de sus conciudadanos “traidor”. Otros habrían utilizado el rico léxico español para definirlo como desleal, infiel, judas, renegado, desertor, delator, alevoso, felón, ingrato, indigno, intrigante, conspirador. Yo simplemente lo califico de cobarde.