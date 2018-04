Ciudadanos y su ‘atrapatodo’

Adolfo Vigo

'The orange is the new black’ es el lema que más de uno practica últimamente. No me estoy refiriendo a la serie de Nettflix, sino a la nueva tendencia a la que se han apuntado algunos en la política. En la actualidad, vemos como se ‘cocinan’ encuesta, se preparan noticias, se nos bombardea constantemente con el nuevo color de moda, el naranja. No hay un día en el que no se nos quiera hacer ver desde distintos medios como todos estamos abocados a vestir de naranja próximamente sin importar que opinión política tenemos o cual es nuestro pensamiento.

En realidad, con Ciudadanos nos enfrentamos a lo que Otto Kirchheimer en 1966 catalogó como ‘catcha-all party’, es decir, partido ‘atrapatodo’ o escoba. Recuerdo cuando en su día en Derecho Constitucional comparado se nos explicó la existencia de dichos partidos en EE.UU., y que, por aquel entonces, eran una cosa rara en nuestro país.

Con este tipo de partidos nos enfrentamos a una formación que tiene como idea central el conseguir el mayor numero de votos a costa de su ideología, es decir, no les importa sacrificar su pensamiento ideológico con el único fin de conseguir el mayor numero de votos y ganar las elecciones. Esta nota característica podemos observarla en la formación naranja, la cual no le importa decir un día una cosa y al siguiente la contraria con el objetivo de conseguir adeptos. No les importa pactar con el PSOE, PP, e incluso, Podemos.

Podemos decir que con Ciudadanos nos enfrentamos a una especie de cajón de sastre naranja en el que cabe casi todo lo que les pueda generar la consecución del mayor numero de votos, que no debemos de olvidar que es su fin principal, a costa de unos ideales difusos que se pierden en su programa de trabajo. Se caracterizan por un ‘ninismo’ político, es decir, ni de derechas ni de izquierda. Ciudadanos está empeñado desde su formación a hacernos creer que ellos son el centro político, buscando de esta manera la ambiguendad ideológica con el único fin de atraer a ciudadanos con diferentes planteamientos políticos y cuyo voto es fácil que fluya de una opción política a otra si se sabe proporcionarles los oportunos estímulos por los medios de comunicación.

Como características que estableció Kirchheimer de estos partidos ‘atrapatodo’ podemos observar que junto a la reducción drástica de la carga ideológica, y que se cumplen en Ciudadanos, aparece un fortalecimiento de los grupos de alta dirección, es decir, se potencia la figura del líder y su carisma sobre otros elementos organizativos. Esto lo podemos observar en el hecho de que Albert Rivera o Ines Arrimada sean las cabezas visibles de un partido en el que el resto de sus miembros pasan casi inadvertidos.

Junto a estos elementos, vemos como el militante pasa a un segundo plano en esta formación, buscando siempre la complicidad con el votante, ya que este será el que hagan que consigan su fin ultimo y prioritario, que será el ganar las elecciones.

En definitiva, con este tipo de partidos políticos y, en concreto, con Ciudadanos, nos enfrentamos a un partido que nunca se sabe cual es su opción política, nunca se sabrá que posicionamiento adoptaran ante un problema porque su única razón de ser es la de conseguir los máximos votos posibles sin querer enfadar nunca a un sector de la sociedad o grupo de interés para evitar perder su apoyo. Convirtiéndose en un verdadero peligro para la estabilidad social al crear una inseguridad política en el país.