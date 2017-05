Camino de la dimisiÃ³n

La alcaldesa de San Fernando, la socialista Patricia Cavada, tiene que dar ejemplo ante la metedura de pata de su edil de Asuntos Sociales, Ana Lorenzo, que ha incitado a una pareja a okupar una vivienda vacía. Solo hay dos caminos para solucionar el entuerto: dimisión o cese. No valen las disculpas ante un supuesto caso de prevaricación alentado desde un despacho municipal. La dimisión debe salir de manera voluntaria de la propia concejal o, en su defecto, forzar su cese. Ana Lorenzo no puede ocupar el cargo público que representa después de alentar a una práctica ilegal. La conversación mantenida con la pareja y que ha sido grabada de forma oculta no deja lugar a dudas. La edil aconseja quebrantar los principios básicos legales para entrar en un piso vacío, propiedad de un banco, sin levantar sospechas. De momento, la alcaldesa ha dado la callada por respuesta a este asunto que salpica de lleno a su equipo de Gobierno y que pone bajo sospecha su gestión en Servicios Sociales. Tanto Podemos como la Asociación Pro-derechos Humanos, lejos de condenar acciones de este tipo, han mostrado su solidaridad con la concejal y aseguran que la okupación es la única alternativa para acceder al mercado de la vivienda de quienes están en riesgo de exclusión social. Es lamentable que un partido político también aliente estas medidas sin tener en cuenta que existe una lista de aspirantes a una vivienda social. El PP ha sido tajante en este asunto y exige la dimisión de la edil. El portavoz del grupo popular en el consistorio isleño, José Loaiza, ha calificado de «muy graves» los hechos y sostiene que si la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando no presenta su dimisión, «debe ser la propia alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, la que debe cesarla de inmediato». No valen las excusas ni las disculpas.

Loaiza ha exigido explicaciones públicas a la regidora ya que parece ser que este caso no ha sido el único que se ha producido en la ciudad, es decir, el PP sospecha que desde el despacho de Ana Lorenzo se han perpetrado presuntamente más actuaciones para la okupación ilegal de pisos en San Fernando. El portavoz de los populares isleños ha insistido en que «además de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de estos hechos, hay unas responsabilidades políticas que tanto Ana Lorenzo como la alcaldesa deben asumir». Patricia Cavada debe dar la cara y mostrar la máxima transparencia.