El día que dicen que murió Camarón de la Isla (de San Fernando) había ido yo a la playa de Camposoto con unos amigos. Solía ir en bicicleta pero aquella vez, no sé por qué razón, fuimos en autobús. El que me conoce sabe que mi hora favorita en la arena es al atardecer, cuando más difícil resulta achicharrarme, y aquella vez me demoré en el agua de aquella zona de dunas y arenas vírgenes recién robadas a Defensa y que tantas banderas azules ha izado después.

Cuentan que el regreso de un viaje se hace siempre más corto por alguna intrincada razón psicológica, pero aquel día no tuve suerte. Llegada la hora de volver, el último autobús iba abarrotado de pasajeros y no pude montarme, así que me quedé en tierra. Desde la playa del Castillo de Sancti Petri a casa de mis padres en la calle Arenal podía haber media hora en bici, así que me preparé mentalmente para un largo trecho a pie. No había problema; en aquella época yo era un espigado alero sin miedo a la vida.

Cuando llevaba ni media hora caminado una de mis chanclas se rompió y me encontré con que debía seguir andando todo el trayecto con un pie descalzo. Aún hoy recuerdo aquella travesía. Encaminaba ya la barriada de Buen Pastor cuando empecé a ver a gente agitada, a mujeres llorando: Camarón, Camarón ha muerto, gemían. El espigado alero de una sola chancla volvió al día en que conoció a José, montado sin casco de paquete en la moto de un amigo, y siguió andando cual Patapalo por cubierta.

Al llegar a la Iglesia del Carmen me crucé con una decena de gitanos recién entrados en la ciudad que me preguntaron por la Venta de Vargas con rostro demudado y descompuesto. La plaza del Rey era un roto amasijo de gentes y sentimientos y, con no poco esfuerzo, conseguí atravesarla para llegar a mi destino: un baño de agua tibia y otro par de chanclas.

Esta anécdota volvió a mí el pasado jueves mientras disfrutaba el preestreno del primer capítulo de ‘Camarón Revolution’, espléndido documental que magistralmente ha dirigido José Escudier, gaditano de la Isla, que se estrena hoy en Canal Sur. Volveré a degustarlo e incluso es posible que lo haga descalzo.