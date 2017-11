Un cacique con cola Quillo, ¿te has enterado la que se ha formado entre el Kichi, Romaní y la Teo??»

Adolfo Vigo

Quillo, te has enterado la que se ha formado entre el Kichi, Romaní y la Teo??» «Si, de algo me he enterado. Por lo visto los dos del PP invitaron al Kichi a un cacique después de un Pleno y este se enfado. Se ve que no es mucho de ron…» «Pero que me estás contando, quillo, que le dijeron cacique…» «Si, si, le dijeron que a un cacique, y se formo tela… Pero, por lo visto, después se solucionó todo. Por lo que me he enterado en otro Pleno el Kichi lo reprobó, eso tiene que ser que se lo pensó dos veces y terminó probándolo más de una vez. Si es que lo que es gratis sabe mejor, jajajajajajaja» «Tu estas ‘fatá’, ‘Manué’» «Y tú lo que tienes que hacer es invitarme a mí a otro cacique con cola…»

En esto va a acabar la propuesta del pasado Pleno del Ayuntamiento, en un simple chascarrillo o broma. Y es que es imposible tomarse de otra forma el enfado de quienes han sufrido esos calificativos, ya que fueron ellos mismo los que, en su asalto a la democracia, utilizaron este tipo de ‘armas’. Hay que recordar cómo se reventaban los Plenos, y aún hoy se hace, tachando a los concejales del Partido Popular de «fascistas», «ladrones», «corruptos», etc… pero claro, en aquellos entonces no iban dirigido hacia los que hoy se rasgan las vestiduras. Lengua muy larga y piel demasiado fina han demostrado tener algunos, aparte de tener muy poca memoria.

No parece lógico, que quienes han recibido a las autoridades en Cádiz anunciando que la próxima visita sería con dinamita, aquellos que han insultado al Presidente del Gobierno, han utilizado esos mismo calificativos e, incluso, llegado el momento han vuelto la cara ante las amenazas a otro concejal, ahora se rasguen las vestiduras cuando se vuelven las tornas. Parece que lo único que han pretendido es pasar factura a la más mínima posible por la reprobación de su concejal David Navarro. Aquella que se llevo a cabo por el tema de unos presupuestos ficticios al incluirse partidas que no eran reales, afectando esa práctica a la vida de la ciudad. Cuestión aparte la del Partido Socialista. Es curioso el discurso dado para al final votar a favor de la reprobación. Un no pero si, un no quiero pero lo hago, un discurso de reprimenda pero, al final, me apunto a la reprobación. No porque crea que sirva para algo, no porque piense que la gravedad de los hechos debe de ser sanciona, no. Simplemente, se apuntan por un afán revanchista de lo que ocurrió hace diez años. Demostrando de esta forma que, con su actitud, lo único que hacen es seguir respaldando, dando alas, siendo compinches, de aquellos que en su día pusieron al frente del Consistorio gaditano, únicamente por el hecho de arrebatarle a Teófila Martínez el bastón de mando sin importarles qué programa de gobierno trajeran para Cádiz.

Lástima que los Plenos del Ayuntamiento de Cádiz se pierdan en estos asuntos baladíes, y no en proponer autenticas propuestas que solucionen los problemas reales de los gaditanos. Me da la impresión que poniendo el listón a esta altura, no quedaran muchos concejales al final de la legislatura sin una reprobación, porque no será la última vez que oigamos alguno de estos calificativos en el Pleno

Lo dicho, me da a mí que en esta ocasión estamos ante un cacique con demasiada cola.