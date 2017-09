El fin de las barricadas

Los que creen que la violencia es la única forma de hacer entender qu ela Bahía de Cádiz necesita industria y puestos de trabajo cada vez tienen menos argumentos. Ayer quedó claro, cuando se juzgaba a diez jóvenes de Puerto Real por destrozos en el puente Carranza durante una movilización que reclamaba encargos para el sector naval, causaron graves daños a señales y equipamientos. Finalmente, no irán a la cárcel y todo se queda en multa y advertencia, en condena condicionada a que no cometan ningún delito en dos años. Puede ser la mejor solución porque ya nadie parece dispuesto a volver a aquella senda. Las razones y los números le quitan a cualquiera las ganas de hacer ruido, de romper algo de todos. La conclusión incuestonable es que desde las barricadas y las hogueras no se consigue nada. Cuando los diques gaditanos tienen más trabajo que nunca en los últimos 20 es cuando han desaparecido esas protestas que tan mala imagen dan a toda la Bahía de Cádiz.

Claro que falta camino por recorrer, pero hay que hacerlo juntos. Es evidente que el esperado contrato naval con Arabia se ha retrasado más de lo previsto, pero acciones de presión como las protagonizadas por un piquete hace unos meses no aceleran la llegada del acuerdo ni ayudan en nada. Ni antes ni ahora parece lógico que para demandar carga de trabajo se utilice la coacción y se coarte el derecho que tienen otros a trabajar. El contrato con Arabia Saudí para la construcción en nuestro país de cinco corbetas se ha demorado y todo apunta a que se ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. Pesa más el interés político por anunciar la ansiada carga de trabajo en Navantia que la realidad de una negociación que aún no está cerrada.

El Gobierno de Riad ha elegido a Navantia como empresa constructora de cinco corbetas militares para su Marina y así se lo transmitió el rey Salmán bin Abdulaziz al monarca español Felipe VI durante la visita que giró al país a mediados del pasado enero. Esta visita contribuyó a desbloquear un acuerdo que está atado, pero que, a pesar de las buenas intenciones, no termina de cuajar. Se trata de cuestiones puramente económicas, es decir, cómo se va a financiar este proyecto, que supone una inversión de 2.000 millones de euros.

Ninguno de esos flecos pendientes se va a resolver con movilizaciones radicales que llevaron a la Bahía a ser portada de todos los informativos nacionales en unos tiempos que ojalá quedaran cerrados ayer.