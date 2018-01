Asignaturas pendientes del nuevo año

La Voz de Cádiz

Seguir 02/01/2018 07:38h Actualizado: 02/01/2018 07:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los retos y las expectativas de la provincia son un clásico cada primero de año. ¿A qué se enfrenta Cádiz? ¿Cuáles son sus objetivos económicos? ¿Qué asignaturas pendientes debe aprobar? Son preguntas que se repiten al mismo tiempo que suenan las campanadas del nuevo año. La provincia estrena 2018 con varias cuentas pendientes pero, al mismo tiempo, con la necesidad imperiosa de confirmar su recuperación. El 2017 se ha caracterizado por una remontada en el empleo, que ha permitido a la provincia salir de los puestos de colar y encarar el futuro con cierto optimismo. A falta de conocer los datos de paro del mes de diciembre podemos decir que en el registro interanual, es decir, de noviembre de 2016 a noviembre de 2017, la provincia ha reducido en 14.986 persona su lista de parados. Es en ese punto donde los agentes sociales están haciendo especial hincapié de cara a 2018. La senda debe seguir igual. A finales de este mes de enero conoceremos la EPA correspondiente al último trimestre de 2017. No obstante, cabe advertir que la tasa de paro del tercer trimestre fue del 27,6%, dos puntos menos que la registrada entre los meses de abril-mayo-junio. Este dato debe servir como llave para abrir la puerta de la esperanza y confiar en que el año se ha despedido por debajo del 27% a la espera de que el 2018 siga con el descenso. Para ello, no obstante, es vital que se cumplan algunas expectativas. No hay que olvidar que el nuevo año es la antesala de un 2019 electoral, donde se votará en primavera por las autonómicas, en mayo por las municipales y a final de año, por las generales. La lógica nos lleva a pensar que 2018 será el año de nuevas promesas y de las primeras piedras de esas asignaturas que llevan varios años pendientes. Es el caso de la culminación del tranvía metropolitano de la Bahía, cuyas obras se iniciaron en 2007 y la Junta aún no ha confirmado su fecha de inauguración, o el inicio de la obra del nudo de Tres Caminos, clave para evitar los atascos en verano en el mapa provincial de las carreteras. Al margen de estas dos importantes asignaturas queda por despejar también si el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz quedará definitivamente anulado a finales de 2019 y resta por saber si la aplicación del Brexit traerá problemas al Campo de Gibraltar.