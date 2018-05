Amapolas en la cuneta

Antonio Ares

El conocimiento acumulado a lo largo de cientos de años no tiene parangón con los resultados de ningún experimento artificial realizado por el hombre. La sabiduría del pueblo no ofrece lugar a dudas, ese saber se fundamenta en el método acierto error de la humanidad. El saber popular tiene refranes y sentencias para todos los gustos y opiniones, necesidades y circunstancias con las que nos podamos encontrar. Para el clima, para los sentimientos, para las sensaciones, para los conflictos, para las personas, para el campo, para la ciudad, para las etapas de la vida. No existe ámbito humano donde no haya un aforismo que podamos aplicar a nuestro interés. «Más de campo que una amapola».

Un buen día de finales de marzo, no por esperado menos sorprendido, al amanecer vemos la luz de otro color. El aire empieza a tener aromas que nos recuerdan a primavera. Los colores empiezan a seducirnos. El ánimo se nos torna más tolerante, y nos preparamos para la que se nos viene encima. El campo adquiere ese tono arcoiris que no perderá hasta bien entrada la temporada estival. En las cunetas empiezan a florecer las amapolas. A la par comienza ese concierto de salvas de estornudos, los ojos se vuelven rojos e insisten en la rasquiña desaforada, la nariz se vuelve irrespirable y de ella fluyen secreciones en tropel, los más adiestrados en esto de la sensibilización sufren la falta de aire desde el amanecer hasta caer la tarde.

Las enfermedades alérgicas están entre las seis patologías más frecuentes según la Organización Mundial de la Salud. Los expertos destacan el gran aumento de las alergias de todo tipo en los últimos 20 y 30 años. La prevalencia de este tipo de enfermedades afecta a cerca de cuarenta por ciento de la población, sobre todo a personas jóvenes. Para la Organización Mundial de la Alergia estas cifras seguirán en aumento conforme crecan la contaminación atmosférica y la temperatura ambiente. En España ha habido un incremento en la sensibilización a pólenes de gramíneas, olivo y arizónica. Y, entre los alimentos, llama la atención el incremento a frutos secos, tanto en niños como en adultos. Los expertos avisan de que aunque la primavera es la principal época de polinización, otras estaciones también pueden provocar todo el cortejo sintomático. La educación es fundamental en materia de alergias y síntomas. Para identificar las enfermedades alérgicas más comunes hay que fijarse bien en los síntomas y en su posible estacionalidad. La variedad de alérgenos es tanta como sustancias que podamos respirar, tocar o ingerir. Los mecanismo de defensa que nuestro organismo posee para salvaguardarnos del entorno se vuelve en contra nuestra. Lejos de protegernos se torna hostiles. Ácaros, mohos, hongos, insectos, mascotas, alimentos vegetales, alimentos animales, parásitos, cosméticos y medicamentos completan la lista innumerable de posibles alergenos ¡Que esta primavera florida, después de un invierno al uso, nos coja confesados!