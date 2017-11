Ahora, pedazo de cuarteto Se va acercando ya el puente más largo del año y el pistoletazo de salida para preparar las fiestas navideñas

Se va acercando ya el puente más largo del año y el pistoletazo de salida para preparar las fiestas navideñas. Para esas fechas habremos alcanzado también la velocidad de crucero en la organización del carnaval. Pero, antes de que ello ocurra, se nos ha anunciado un evento para el día 4 de diciembre, la ‘Declaración de Independencia de Andalucía’ y la constitución de nuestra ‘República Federal Andaluza’. No es broma; nosotros también tenemos un Puigdemont andaluz y una Asamblea Nacional propia; eso si, bastante más tiesa que la catalana. Pero, a falta de posibles, con más moral que el alcoyano. Con alrededor de unos 10.000 seguidores en la web, entre simpatizantes y aficionados al esoterismo político, la iniciativa ya ha diseñado la estructura territorial de la nueva República, incluyendo el Alentejo, el Algarve, el Alto Guadalquivir, Granada, el Bajo Guadalquivir, donde se integraría Cádiz y así se acaba con las tradicionales rivalidades de nuestra provincia, Murcia y el Rif. Se trata de los ‘países andaluces’ ya que cualquier movimiento nacionalista que se precie debe tener una clara vocación expansionista. No se lo que pensarán los portugueses al respecto pero, en cualquier caso, la anexión, como han señalado sus promotores, será democrática y pacífica; es decir, a la catalana. De hecho, los separatistas andaluces han manifestado, de manera contundente, su apoyo al proceso catalán; aunque no es descabellado pensar que, en un futuro, pudieran surgir algunos desencuentros puesto que, entre los argumentos del movimiento andaluz, está la reivindicación de la brillantez de Tartessos, y ello a pesar de que, como saben los jóvenes de la CUP, Argantonio era de Tortosa.

Los idiomas oficiales del nuevo Estado también están identificados: andaluz, portugués, murciano y valenciano. Y ya tenemos otro posible motivo de discordia que podría llegar a desembocar en un conflicto territorial. No está clara la razón por la que no incluyen el chelja y si, en este sentido, los rifeños que se apunten presentarán algún tipo de enmienda. El inglés tampoco está incluido porque, obviamente, Gibraltar es español. Igual que el movimiento independentista catalán, el andaluz también ha desarrollado su propia política internacional, aunque, hay que reconocerlo, de manera bastante más modesta. Hasta ahora solo han firmado la Declaración de Despeñaperros y dicen haber mantenido encuentros con corsos y escoceses. Eso sí, el líder andaluz ha sido recibido en el Parlamento de Crimea y, además, cuenta con la ayuda de su amigo Yuri con lo que ya tendríamos trama rusa. El cabecilla del movimiento andaluz, Altamirano, tiene un cierto parecido con Carles Puigdemont y es, además de político, poeta, pintor, periodista y dramaturgo, aunque no sabemos si domina el francés como Carles. Parece, sin embargo, que no tiene muchas conexiones belgas por lo que, por si acaso, la declaración de independencia del próximo día 4 va a ser, al parecer, virtual. No es cuestión de terminar en Alcalá Meco. Hace unas semanas sugería la posibilidad de apuntar en el concurso de chirigotas al grupo catalán. Ahora creo que también debía permitirse participar al andaluz aunque, en este caso y como son pocos, estarían mejor en la modalidad de cuartetos.