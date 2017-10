Trece pelis de miedo para pasar una noche de Halloween de manta, sofá y sustos

‘The Babadook’ es una película de terror australiana de 2014 dirigida por Jennifer Kent y protagonizada por Essie Davis y Noah Wiseman. Narra la historia de Amelia, una mujer que debe cuidar de su hijo Samuel pese a que no se ha recuperado del palo que recibió cuando falleció su marido.

‘The Babysitter’ es una película producida por New Line Cinema y distribuida por Netflix de 2017. Se trata de una comedia de terror dirigida por McG ('Terminator Salvation, '3 días para matar') protagonizada por Judah Lewis, Samara Weaving y Leslie Bibb.

Hay que recordar que los creadores, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, que por entonces eran estudiantes de la Universidad de Miami, rodaron el filme con dos cámaras, tres actores y un presupuesto que no llegaba a los 35.000 euros. Llegaron a recaudar trescientos millones de dólares.

El filme, dirigido por Steve Beck en 2002 y protagonizado por Gabriel Byrne, tiene una secuencia inicial colosal en el crucero en el que se desarrollan los acontecimientos. Perfecta película para los amantes de las películas clásicas de terror. No aporta nada nuevo al género, pero funciona con eficacia.

'No estamos solos' es una película peruana dirigida en 2016 por Daniel Rodríguez Risco que cuenta la historia de una familia (los padres y una niña pequeña) que se muda a una misteriosa casa a las afueras de Lima. Hay algo aterrador que molesta a la niña cada noche y un sacerdote acude a ayudarles. Sin embargo, las consecuencias serán nefastas.

El exorcista (HBO)

'El exorcista', la gran historia de terror.

HBO ofrece a sus subscriptores la versión del montaje del director de ‘El exorcista’, el clásico de los clásicos del cine de terror. Está claro que hoy no produce el mismo efecto que el día de su estreno en 1973, cuando no había nadie que no gritó en los cines cuando la presenció en directo, pero sigue siendo una película de actualidad e imprescindible para los amantes del cine de terror. El producto ideal para una noche de Halloween.