Temas musicales de series que seguro que has cantado alguna vez

El 21 de junio aglutina diferentes celebraciones en el calendario de días internacionales. Entre ellos, encontramos el día de la música, un evento importante que da su lugar a esta manifestación artística imprescindible en la vida.

Para participar en esta celebración, os traigo una selección de temas musicales que se usaron para los arranques de series míticas y que estoy seguro de que el que más o el que menos ha cantado o tarareado alguna vez. Todos son temas vocales, pero como ya sabéis hay otras grandes piezas instrumentales que forman parte de la historia de los openings de series de televisión. Esas las tocare otro día, pero de momento, para este día internacional de la música he escogido estos temas:

Buffy Cazavampiros - Buffy The Vampire Slayer Theme Song

El clásico de la cazavampiros creado por Joss Whedon tenía un tema superpotente y rockero que se convirtió en la insignia de dicho show. Como los buenas canciones, no ha envejecido con el tiempo y sigue levantando el ánimo e invitando a matar monstruos.

La canción está compuesta por el grupo de punk rock Nerf Herder.

Cheers - Where everybody knows your name

Una serie ambientada en un bar tenía que tener un buen tema de inicio, y Cheers contaba con ello. Quizás no es la canción más alegre del mundo, pero el tema Gary Portnoy y Judy Hart Angelo consiguió que mucha gente se interesara en un show que, aunque no lo creáis, estuvo a punto de cancelarse tras su primera temporada.

Por cierto, el tema no se llama "Where Everybody knows your name", pero esa frase que lo compone es lo más parecido a un título que he podido encontrar.

Cosas de Casa – As Days Go By

Esta entrañable sitcom familiar forma parte de la historia de la televisión y trajo al mundo un personaje tan irrepetible como fue Steve Urkel. Además de despertar nuestra nostalgia, el show de la familia Winslow tenía un tema excelente compuesto por Jesse Frederick, el cual, creo ideal para recordar en este día tan musical.

CSI – Who are you

No todos los temas de series tienen que ser cien por cien originales, y en el caso de la canción que sirvió de cabecera para la primera serie de CSI se optó por usar un tema conocido. En este caso, los elegidos fueron los rockeros de The Who y su tema "Who are you", un temazo en toda regla.

El gran héroe americano – Believe it or not

No son pocos los que piensan que Christopher Cross es el responsable de este temazo compuesto para la serie del superhéroe más torpe de la televisión, pero la verdad es que ese gran músico no es su autor.

El tema se hizo enormemente en los 80 y estaba compuesto por Mike Post y Stephen Geyer, recayendo la interpretación en el cantante americano Joey Scarbury quien pese a grabar otros discos no consiguió un éxito similar al de esta canción que en 1981 se convertiría en el nº de la lista de los 100 mejores temas de Estados Unidos.

Embrujadas – How Soon is now?

Desde la perspectiva que otorga el tiempo, Charmed (Embrujadas) puede no parecer una gran serie, pero su éxito, además de la calidad de su tema musical principal es indiscutible. El tema "How Soon is now?" fue interpretado por el grupo británico Spit Love. Este era una versión de la canción creada por The Smiths en 1985 y curiosamente, fue reversionada nuevamente por las rusas t.A.T.u.

Fame - I'm gonna live forever

Irene Cara, la compositora e intérprete del tema “What a Feeling” de la película Flashdance fue la encargada de dar vida al tema principal de la película Fama (Fame) que posteriormente se reutilizaría en la serie de televisión del mismo nombre.

Cara también interpretaba al personaje Coco Hernández en la película, pero no participó en la serie.

Friends – I´LL be there for you

Que se te conozca por un solo tema musical no es un consuelo, pero si este es el opening de una de las series más queridas y repuestas de la televisión, la cosa cambia. Eso es lo que les pasó a The Rembrandts, una banda norteamericana que vio como sus ventas se dispararon gracias al tema de Friends que estuvo ocho semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 Airplay.

Padres Forzosos - Everywhere You Look

Otra comedia clásica familiar de los ochenta y otra que tiene en su haber un tema interpretado y escrito por Jessee Frederick (el mismo que el de Cosas de Casa).

Frederick concibió este tema junto a Bennet Salvay y Jeff Franklin y estoy seguro de que la recordáis tan bien como a los personajes de la serie que descubrió a las gemelas Olsen.

Smallville – Save me

Durante diez temporadas, la canción de Remy Zero (una banda que tampoco ha tenido mucha suerte al margen de su incursión televisiva) “Save Me” fue el tema principal de la serie de Superman que tenía prohibido usar dicho nombre en antena.

“Save me” es un tema potente y heredero del inicio del siglo XXI, momento en el que surgieron innumerables grupos que intentaron modernizar el rock y el heavy metal.

The Wonder Years (Aquellos maravillosos años) – With a Little Help from my Friends

El tema de las versiones musicales siempre me ha encantado y en el mundo de las series funciona bastante bien. En el caso de este nostálgico show que podríamos considerar como “El Cuéntame” de Estados Unidos, teníamos a Joe Cocker versionando y, en mi opinión, mejorando el tema original de The Beatles.

True Blood – Bad Things

En 2005 el cantante de country Jace Everett lanzaba al mercado su disco “That´s the Kind of Love I´m in”. Con el tema que daba nombre al disco consiguió situarse en la lista de lo más escuchado de Estados Unidos de ese año, pero curiosamente, su canción más conocida sería otra de dicho disco que en 2008 se convertiría en el tema principal de la serie de vampiros de HBO “True Blood”. “Bad Things” encajaba a la perfección en esta serie ambientada en Luisiana y es con ella con la que terminamos este artículo dedicado a canciones de series que espero que cantes de nuevo tras oírlas aquí.