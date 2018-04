Sofía y Hugo podrían haber tenido sexo en ‘Supervivientes’ La ganadora de 'Gran Hermano’ ha negado haber mantenido relaciones con el portuense, pero Jorge Javier Vázquez no se cree su versión de los hechos

José Juan López

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 27/04/2018 13:54h

El portuense Hugo Paz seguirá una semana más en ‘Supervivientes’ tras librarse de la quema. La audiencia de Telecinco decidió que la tercera expulsada de ‘Supervivientes 2018’ era Isabel Castell, lo que fue toda una sorpresa para sus compañeros, que esperaban que el que iba a marchar era Francisco.

Esta expulsión, sin embargo, no fue lo más jugoso que desveló la gala de ‘Supervivientes’. Había un tema por solucionar. Mayte Zaldívar había comentado la semana pasada que había escuchado ruidos sospechosos de una habitación en la que se encontraban Sofía y Hugo, otrora pareja y a día de hoy dos personas que en la isla se llevan como el perro y el gato.

Hugo, durante la gala de 'Supervivientes'. -Telecinco

Mayte contó la impresión que le habían dado los ruiditos que para ella provenían de un encuentro íntimo y los concursantes escucharon su historia. “Era muy veloz, luego un toc toc y luego una parada”.

Hugo y Sofía, los afectados, reaccionaron a las palabras de Mayte y a la de otros compañeros riéndose con caras de incredulidad.

Sofía quiso explicar los ruidos afirmando que estaba moviendo la litera de Francisco para que dejase de roncar. Una historia que Hugo corroboró. El gaditano dijo que ellos dos eran los únicos que estaban despiertos esa noche en esos momentos.

Sin embargo, Jorge Javier Vázquez no se tragó la historia de Sofía e insistió en preguntarles a los afectados si habían mantenido relaciones o no:

“No sé por qué, pero esa sonrisa tonta que os está entrando a los dos es tan poco creíble”

Hugo quiso negarlo en todo momento: "Hablo ahora de corazón y la verdad es que no pasó nada. Es más, antes de irnos a dormir discutimos y me acosté mosqueado y, ya en serio, ella habrá escuchado otra cosa”.

Pese a ello, Jorge Javier sentenció: “Creo que lo habéis intentado, pero no ha colado”.

La madre de Hugo, harta de Sofía

Hugo y Sofía junto a algunos compañeros en 'Supervivientes'. -Telecinco

La madre de Hugo está harta del trato que Sofía le está dando a su hijo en la isla y quiso dejárselo claro a Jorge Javier. Además, con respecto al posible encuentro sexual, declaró que creía que no se había producido:

“Yo no creo que haya pasado ni por supuesto me gustaría, porque después de tanto maltrato psicológico hacia mi hijo todos los días dale que dale yo a esa chica todo el cariño que le tenía conmigo lo ha perdido, porque es insoportable lo que mi hijo está aguantando, ya más humillación no se puede aguantar”.