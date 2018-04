'El Selu', taxista de los Compadres en ‘El mundo es suyo’ El chirigotero acudió al estreno oficial de la película al Festival de Cine de Málaga y salió encantado con la experiencia

José Juan López

Ayer tuvo lugar en el Festival de Cine de Málaga el estreno oficial de la nueva película de Alfonso Sánchez y Alberto López, más conocidos como los Compadres. El filme, que se llama ‘El mundo es suyo’, cuenta con la participación del reconocido autor de carnaval José Luis García Cossío, ‘El Selu’, que tiene un papel importante dentro de la historia y que acompañó a los autores sevillanos durante la presentación de la película.

El autor de chirigotas como ‘El que la lleva la entiende’ o ‘Si me pongo pesao me lo dices’ reconoce que que la experiencia vivida en el Festival de Málaga y durante la grabación de la película han resultado únicas para él:

“Ha sido una experiencia muy bonita, he vivido cosas impensables para mi hace un tiempo. Ver la alfombra roja, por ejemplo. Yo que sólo había hecho televisión, he comprobado de primera mano que el cine es algo mucho más elaborado”.

"He disfrutado mucho del rodaje, del ambiente que había fuera y de que la película gustara, así que estoy encantado con la experiencia”, insiste.

En cuanto a su relación con los Compadres, los autores de la cinta, confiesa que es muy buena porque tienen la misma sintonía:

"Tenemos una admiración mutua. Respiramos lo mismo, hablamos el mismo lenguaje, Sevilla-Cádiz, y apostamos por lo mismo, que es el humor, tenemos el mismo feeling, así que todo fue sobre ruedas en el rodaje”.

‘Selu’ tiene un papel importante dentro de la trama del filme, como él mismo explica: "Aparezco durante toda la película, hago de taxista y me encuentro con ellos en diferentes circunstancias durante el desarrollo de la trama”.

Cuenta cómo fue su adaptación a la creación de su personaje: "Me costó mucho trabajo porque me he interpretado a mi mismo, que era la primera vez que lo hacía. Eso sí, me he ceñido al guion, aunque ellos han tenido guiños sobre mi persona y lo que yo soy, como se podrá ver en el estreno el próximo 22 de junio”.

El mundo es suyo

‘El mundo es suyo’ es la secuela de ‘El mundo es nuestro’, la primera película de Alfonso Sánchez y Alberto López, que tenía como protagonistas a dos ‘canis’. En esta ocasión, los personajes principales son dos señoritos sevillanos, Rafi y Fali, que ya han aparecido en algún vídeo de Youtube y que ahora son la base del largometraje.

El filme, que ha gustado mucho en el Festival de Málaga, tanto a la crítica como el público, se estrenará en ls salas de cine españolas el 22 de junio y estará cargado de humor, como no podía ser de otra forma.