Siete claves para entender 'The Handmaid's Tale'

El peso de toda la ficción recae en la ganadora del Emmy a la mejor actriz de serie dramática: Elisabeth Moss, quien ya había sido nominada varias veces por su papel de Peggy Olson en “Mad Men”. June, su nombre antes de convertirse en criada, está casada y tiene una hija. Cuando el nuevo gobierno totalitario y ultraconservador se hace con el poder y establece el represivo régimen de la República de Gilead (esto ocurre tras una serie de atentados terroristas… y que cada uno establezca las similitudes con el futuro que considere oportunas), June intenta escapar con su familia, pero es interceptada por agentes del régimen y separada de ella.

Es entonces cuando empieza su educación como criada, cuando por primera vez aprende que no tiene que levantar la vista del suelo, que tiene que vestirse con una túnica roja y una cofia blanca, que no tiene opinión ni voz y que, para sobrevivir, su única opción es permanecer callada, obedecer y ser capaz de engendrar a los hijos de la familia a la que ha sido encomendada como vientre gestante. Ahora ya no es “June”, sino “Offred”, del inglés “of Fred” (“de Fred”, por Fred Waterford, el comandante al que sirve). Ahora es una posesión, no una persona. Como lo son todas las demás: Oglen, Ofwarren, etc.