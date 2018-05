Samuel se despide de ‘La Voz Kids’ por todo lo alto El joven intérprete portuense no pudo pasar a la final, pero no defraudó con una gran interpretación de un tema de Rocío Jurado

Los que no arriesgan, no ganan. Y Samuel, aunque no haya pasado a la final de ‘La Voz Kids’, es un ganador. El cantante de El Puerto de Santa María se despidió del programa de Telecinco por todo lo alto, con otra interpretación que será muy recordada.

Tras demostrar con algunos temas de Camarón o de Alejandro Sanz que era capaz de mostrar diferentes registros a un alto nivel, ayer se la jugó con una canción muy complicada que defendió con gallardía y talento.

Samuel, interprentando un tema de Rocío Jurado. -Televinco

El joven intérprete gaditano eligió el éxito de otra gaditana, la gran Rocío Jurado, para intentar meterse en la final. ’Se nos rompió el amor’ es una de esas canciones que todos tenemos metidos en nuestra memoria y que Samuel consiguió cantar con poderío.

Jesús Vázquez, el presentador del show, lo presentó antes de su actuaciónl como «un pedazo de monstruo» por «su voz, sus quejidos, sus gestos».

Tras su actuación, Rosario Flores alabó el trabajo del portuense: «¡Olé y olé, viva el arte, porque eso es tener arte como tú, mi vida, que estás ‘sembrao’». Dirigiéndose a los padres en el público se soltó con un «¡Viva Cádiz, Viva Cádiz!».

Antonio Orozco se vino arriba con la actuación de Samuel. -Telecinco

Antonio Orozco, que también destacó la actuación de su pupilo, le sacó a Samuel que obliga a su padre a que le lleve a las peñas a escuchar flamenco: «¡Claro!, a mi me gustan mucho los cantes de las peñas y lo que se canta allí y es donde me gusta ir a escuchar y a cantar!»

Rosario le preguntaba si quiere ser cantaor y él no dudaba: «Yo quiero ser cantaor de los buenos, puro y jondo».

«Vas por el camino perfecto», le respondía para finalizar la hija de Lola Flores.