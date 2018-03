'Rise', la nueva comedia de Movistar Series Josh Radnor, Ted en 'Cómo conocí a vuestra madre, interpreta un producto que trata problemas de adolescentes

José Juan López

@JJBartlet 14/03/2018 08:26h Actualizado: 14/03/2018 08:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Movistar Series estrena hoy miércoles 14 de marzo ‘Rise’, la nueva serie de Jason Katims (‘Frida Nigth Ligths’, ‘Parenthood’). El show está protagonizado por Josh Radnor (Ted en ‘Cómo conocí a vuestra madre’), que interpreta a Lou Mazzouchelli, un profesor de lengua que tiene ganas de darle vida al pequeño pueblo en el que vive (Stanton, Pensilvania).

Para conseguirlo, lo que hace Mazzouchelli es hacerse cargo del departamento de teatro de la escuela secundaria con la ayuda de Wolfe (Rosie Pérez). Logra reunir a un grupo de entusiastas estudiantes para intentar poner en escena la obra de Broadway ‘Spring Awakening’, un controvertido musical que tiene una temática sexual.

Los actores

Auli'i Cravalho y Damon J. Gillespie en una escena de 'Rise'.

Más allá de Josh Radnor, el resto de personajes principales no son interpretados por actores demasiado conocidos.

Damon Gillespie es Robbie, el quarterback estrella del instituto de Stanton. Auli’i Cravalho interpreta a Lilette Suárez, una chica de segundo año que debe compaginar el instituto con un trabajo a tiempo parcial para ayudar en casa. El resto de la pandilla lo completan Rarmian Newton (Masshous), Amy Forsyth (Gwen) y Ted Sutherland (Simon).

'Rise' se centra en contar los problemas que el grupo de adolescentes citados tienen en relación al sexo o al género. El autor quería contar historias personales desde el instituto para que sea creíble la evolución de los personajes a largo plazo. Es decir, que quiere hacer cinco o seis temporadas si el producto engancha al público.

El regreso de Ted Mosby

Josh Radnor es Lou Mazzuchelli en 'Rise'.

Parte de la expectación que ha generado 'Rise' se debe a que Josh Radnor vuele a interpretar a un personaje protagonista en una serie de televisión tras el arrollador éxito que obtuvo con su papel de Ted Mosby en 'Cómo conocí a vuestra madre'.

Jason Katims, el creador, cuenta en una interesante entrevista para la revista Guide TV las razones que le llevaron a elegir a Radnor para uno de los papeles principales de la serie:

Conocía a Josh (Radnor) de su papel en 'How I Met Your Mother', pero luego también vi sus películas, que me parecen excelentes, tanto las que dirige como las que interpreta. Así que pensé, ¡vaya!, tiene mucha versatilidad y mucho talento".

"Eso sí, lo que me hizo estar seguro al cien por cien de que él era el indicado para el papel de Lou Mazzuchelli fue la conversación que tuvimos cuando le ofrecí al personaje. Sentí que era el indicado, sentí que era el momento indicado para sacar la serie adelante", explicaba Katims al respecto de la contratación de Radnor.