Los regresos de series mÃ¡s esperados de Junio de 2017

Además del repaso de estrenos, cada mes suelo informaros de las fechas en que regresan vuestras series favoritas, y en este mes de junio, tenemos una lista bastante amplia.

Resulta curioso como en un mes de pocos estrenos y que coincide con el inicio de vacaciones de muchos, las televisiones apuesten por hacer regresar tantas y tan variadas series, pero debido a los cambios en los métodos de consumo, hoy día ya nadie tiene que estar atado en casa para poder disfrutar de su show favorito.

Así pues, cualquiera, aunque se tome unas vacaciones tempranas, podrá seguir disfrutando en esos días de las series que le tiene enganchado, empezando por el regreso del spin-off de The Walking Dead, el cual, como veis, es por fecha, nuestro primer regreso destacado

Fear the Walking Dead (Regreso el 4 de Junio a AMC con su 3ª temporada)

Curtis, Madison y compañía siguen intentando sobrevivir al apocalipsis zombi en tierras mexicanas, y como se vio al final de la temporada anterior, algunos de ellos tendrán encontronazos con otros supervivientes menos amistosos que ellos.

El tráiler de la tercera temporada de Fear The Walking Dead promete emociones fuertes, y esperamos que esta vez tengamos una temporada más equilibrada y menos parada que la anterior.

Stitchers (Regreso el 5 de Junio a Freeform USA con su 3ª temporada)

Este drama policial con toques sobrenaturales continuara mostrándonos casos en los que su protagonista, una joven con poderes, indaga en la mente de fallecidos recientes para poder resolver complicados crímenes.

Cazadores de Sombras (Regreso el 5 de Junio a Freeform USA con la 2º mita de la 2ª temporada)

La adaptación televisiva de esta saga literaria sigue de racha y vuelve con nuevos episodios tras un pequeño parón. Continúa el enfrentamiento entre ángeles, demonios y demás criaturas de ultratumba por conseguir los artefactos que desequilibre la guerra entre estos a favor de cualquiera de los bandos.

La reina del Sur (Regreso el 8 de Junio a USA Network con su 2ª temporada)

La telenovela protagonizada por Kate del Castillo vuelve finalmente a la parrilla para seguir narrando las aventuras de Teresa Mendoza en su mundo de lujo y delincuencia. Los nuevos capítulos la mostrarán regresando a México tras escapar por los pelos de un asesinato.

Dark Matter (Regreso el 9 de Junio a Syfy USA con su 3ª temporada)

Después de dos temporadas, los protagonistas de Dark Matter siguen descubriendo detalles de ellos mismos y sus compañeros tras despertar sin recuerdos en un gran navío espacial. Como es de esperar, esta temporada solucionará misterios y abrirá nuevas incógnitas.

La versión doblada de Dark Matter se estrenará en SyFy España el 13 de junio, así que si queréis verla en el idioma de Cervantes, tendréis que esperar un poco.

Wynonna Earp (Regreso el 9 de Junio a Syfy USA con su 2ª temporada)

Wynonna Earp vuelve a la parrilla para seguir impartiendo justicia entre las criaturas oscuras que pueblan su particular versión del lejano Oeste. Más acción, más monstruos y más misterios en formato western sobrenatural.

Orange is the New Black (Regreso el 9 de Junio a Netflix USA con su 5ª temporada)

Piper, Alex y el resto de reclusas de Lichfield siguen dando juego en esta quinta temporada que ha sufrido los envites de la piratería antes de su estreno. Este quinto año, la historia se desarrollará en solo tres episodios y en ellos se darán respuesta a algunas incógnitas de la anterior temporada, como descubrir si Kaya disparó al agente Humphrey.

Orphan Black (Regreso el 10 de Junio a BBC América con su 5ª temporada)

Los clones de Sarah Manning (Tatiana Maslany) se despedirán en esta quinta temporada, y como tal, tendrán que dejar resueltos todos los cabos sueltos de esta épica serie de misterio y suspense aderezado con toques de ciencia ficción.

Preacher (Regreso el 19 de Junio a AMC USA con su 2ª temporada)

En España estamos disfrutando de la serie del Predicador gracias a HBO pese a que AMC actúa en nuestro país, y aunque la plataforma online de Warner no ha declarado cuando se estrenarán los episodios en nuestro país, es de esperar que sigan con su política de traerlos en V.O.S. tras el estreno en USA. Para verlos en español habrá que esperar unas semanas más, pero merecerá la pena para descubrir hacia donde irá el reverendo Jesse Custer, su ex novia Tulip y el vampiro Cassidy movidos por la fuerza celestial que impulsa esta particular historia.

Wrecked (Regreso el 20 de Junio a TBS con su 2ª temporada)

Esta cuasi versión cómica de Lost se conoce en España con el nombre “Superperdidos” y durante su segunda temporada seguirá mostrándonos al grupo de supervivientes que habitan la isla en la que se estrelló su avión.

Queen Sugar (Regreso el 20 de Junio a OWN con su 2ª temporada)

El show creado por Oprah Winfrey y Ava Duvernay cumple su segundo año en antena y lo hará volviendo a incidir en este drama protagonizado por Rutina Wesley (True Blood) en el que dos hermanas se trasladan hasta Lousiana para reclamar la granja de caña de azúcar de su padre.

The Nigh Shift (Regreso el 22 de Junio a NBC con su 4ª temporada)

Los miembros del turno de noche del Hospital de San Antonio son en su mayoría ex militares, y seguirán demostrando su particular forma de trabajar en un entorno civil.

Playing House (Regreso el 23 de Junio a USA Network con su 3ª temporada)

Desde hace tres años, Playing House nos muestra la relación de amistad entre Emma, una mujer de éxito independiente, y Maggie quien estando embarazada descubre la infidelidad de su marido.

Emma sigue siendo el principal apoyo de Maggie, pero juntas buscan la manera de pasarlo bien en su difícil situación.

Power (Regreso el 25 de Junio a Starz USA con su 4ª temporada)

Continúan los esfuerzos de James por dejar atrás su pasado criminal y convertirse en un hombre de confianza, algo nada fácil cuando has sido durante mucho tiempo el amo y señor de uno de los canales de distribución de drogas más importantes de Nueva York.

Nuevos retos se presentan ante el protagonista de Power en este show producido por el rapero 50 Cent.

Zoo (Regreso el 29 de Junio a CBS con su 3ª temporada)

La rebelión de los animales está durando en pantalla más de lo esperado. Aunque muchos la dábamos por cancelada, la CBS le ha dado una nueva oportunidad en la que se cree que se cerrarán las tramas de este show que sigue las investigaciones de unos expertos por averiguar que ha desatado la agresividad de millones de animales contra los humanos.

Killjoys (Regreso el 30 de junio a SyFy con su 3ª temporada)

Tras ser un X-Men y ayudar a Kevin Bacon en los casos de The Following, Aaron Ashmore se convirtió en un caza recompensas espacial para la serie Killjoys de SyFy. En esta serie, en la que no está solo, se enfrenta a su gobierno por desobedecer las órdenes que tenía, convirtiéndose en fugitivo junto a sus compañeros de aventuras.

La tercera temporada de Killjoys seguirá contándonos aventuras de estos personajes por los que, personalmente, no apostaba nada.