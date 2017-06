Recordando a “los Batmans televisivos” de Adam West

Sé que para muchos el Batman televisivo de los años 60 fue un insulto. Aunque entiendo que aquella versión ridiculizaba a uno de los héroes más famosos de todos los tiempos, para algunos, fue la primera toma de contacto con “el cruzado enmascarado” de Gotham.

En este post, motivado por la triste noticia de la muerte de Adam West, el actor que dio vida al Batman televisivo de los 60 (antes hubo otros en blanco y negro), me gustaría rendirle un pequeño tributo a un gran actor que pese a que sufrió un duro caso de encasillamiento, siguió ofreciendo su talento a los fans de Batman.

Dicho esto, toca empezar el repaso, y por supuesto, hay que hacerlo con la serie que convirtió a Adam West en una estrella doce años después de su debut en televisión

Batman (1967)

West se puso las mallas e interpreto a una versión camp (una corriente artística que basa su atractivo en el humor, la ironía y la exageración) de Batman en una serie que, en España, contó con el doblaje de Constantino Romero (¡otro gigante!).

La serie hacía que Batman saliera a plena luz del día, que marcara barriga y propició el tópico de que Bruce Wayne y Dick Grayson tenían una relación “especial”. No podemos destacarla por sus tramas, pero si por su aporte a la cultura general, por ofrecer un Batmóvil mítico y por propiciar un crossover entre Batman y los personajes de El Avispón Verde, entre los que se encontraba Bruce Lee.

West repitió el papel en una película y en un corto destinado a sacar adelante una serie basada en Bat-Girl, la cual, no llegó a salir adelante.

Las Nuevas aventuras de Batman (1977)

Diez años después de la serie que lo ubico como Batman en televisión, Adam West le puso voz a una continuación animada de su famoso personaje. Junto a él, Burt Ward, quien interpretaba a Robin, se iniciaron en el arte del doblaje y se reconciliaron con el público, ya que aunque esta tampoco era una obra especialmente seria sobre el Caballero Oscuro, si iba un poco más en la línea de lo que los cómics narraban por aquellos años.

Legends of the Superheroes (1979)

Avanzamos dos años en el tiempo para recordar un producto que muchos no recuerdan. En 1979, de la mano de Hanna-Barbera, Adam West (y su compañero Burt Ward), volvían a enfundarse las mallas para participar en un bizarrada tremenda llamada Legends of the Superheroes.

El show, una especie de comedia con publico, reunía a héroes y villanos de DC (estaban Shazam, Canario Negro, Flash, Linterna Verde, El mago del Tiempo y otros) para enfrentarlos en una aventura clásica, pero sin mucho presupuesto ni calidad que, aun así, nos hace sonreír.

Los Superamigos y Super Powers Team (1984 y 1985)

Ya en plena década de los ochenta, y tras hacer un buen número de papeles en televisión, West volvía a poner voz a dos míticas series animadas de Hanna Barbera que trasladaban a la pequeña pantalla la dinámica de La Liga de la Justicia.

Creada para un público infantil, el show contaba con voces de actores de renombre y Adam West se encargó de poner voz a Bruce Wayne / Batman en dieciséis episodios (ocho en cada serie) de estas míticas series en las que, personalmente, fue la primera vez que vi a Batman, Superman y Wonder Woman juntos.

Los Simpsons (2002)

Aunque Adam West estuvo fuertemente vinculado a los personajes de DC poniendo voz o interpretando a personajes en series como The Flash, Lois y Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman o haciendo de “Batmantis” en un especial de El Fantasma del Espacio, habría que esperar para volverlo a ver involucrado con su personaje estrella.

Así pues, en 2002, ingresaba en la larga lista de famosos que había pasado por el show de Matt Groening, y ponía voz a su versión Simpsonizada que, riéndose del encasillamiento padecido, se mostraba como un obseso del personaje que se montaba en el Batmóvil y hacía otras “bat-cosas”.

Robot Chicken (2015)

Tras su papel en Los Simpson, pasaron trece años hasta que West volvió a dar voz a Batman, y aunque no se alejó de él (lo podéis ver en el siguiente anexo), parece que ya solo le interesaba reírse con dicho rol.

Debido a eso, prestó su voz a la versión sesentera del muñeco de Batman que usaron los chicos de Robot Chicken en el tercer especial dedicado a DC.

Extra: Otros Bat-Personajes de Adam West

Desconozco la razón por la que Adam West no puso voz a Batman en otras series de televisión (hace poco volvía a hacerlo en una versión animada de la mítica serie de los 60 que salió como película en DVD / Blu-ray), pero siempre estuvo muy cerca del personaje.

Mientras que se interpretaba vocalmente a sí mismo como el Alcalde Adam West de Quahog en Padre de Familia, estuvo involucrado en la serie “The Batman” del año 2004. Allí interpretó al Alcalde Grange durante siete episodios y poco después volvía reírse de los tópicos de Batman con un papel en Bob Esponja.

En la serie de ese ser que vive en una piña debajo del mar, West puso su voz para la versión juvenil de Sirenoman, un personaje claramente inspirado en Batman.

Sirenoman tiene los colores de Aquaman, pero esta basado en Batman... de ahí que tenga su Robin...

Tras eso, en 2010 volvería a trabajar en otra serie de Batman, en concreto en “The Brave and the Bold”, un show que en España conocimos como El Intrépido Batman. En esa genial serie, puso voz tanto al padre de Batman, Thomas Wayne, como a un robot maligno.

A partir de ahí, las referencias al Cruzado Enmascarado son más complicadas, pero podemos decir que siguió cerca del hombre murciélago como “El Capitán Super Capitan” de “Penn Zero: Héroe Aventurero” y, como colofón, poniendo la voz al narrador de la serie Powerless, una sitcom cancelada tras su primera temporada, en la que veíamos a un grupo de “ingenieros” trabajando para Industrias Wayne.

Sin duda, Adam West tuvo una vida completa, y aunque no pudo vencer al terrible villano que es el cáncer, coincidiréis conmigo en que ha sido un gran héroe al que recordar. No hay más que decir. Descanse en paz Adam West.