Protagonismo gaditano en la final de 'La Voz Kids' Nayra deleitó a la audiencia con una genial versión del clásico argentino 'Volver' el día del regreso a la gran pantalla de la chiclanera María Parrado

José Juan López

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 15/05/2018 11:40h

Concluyó la cuarta edición de 'La Voz Kids' con una final espectacular que tuvo como ganadora a Melani, del equipo de Melendi, y en la que la gaditana Nayra volvió a alumbrar con su maeravillosa voz interpretando con un toque aflamencado el tango 'Volver'.

La de Benalup-Casas Viejas volvió a dejar sin palabras al jurado y, como no podía ser de otra forma, fue despedida con elogios por parte de Antonio Orozco, Rosario Flores y Melendi.

«Estoy súper contenta», confesaba Nayra abrazándose a Rosario y a Rosana tras su actuación.

La hija de Lola Flores fue la primera en alabar el paso de la gaditana por el programa tras su última actuación, la de 'Volver': «Nayra es preciosa y es una niña que tiene mucha ilusión, yo desde que te vi sabes que siempre tuve mucha fe en ti, siempre veía ese brillo en tus ojos y yo me decía ‘esta niña tiene una artista dentro’ y no me he equivocado, gracias mi vida por darme mi corazón».

Melendi también le confesaba a la de Benalup-Casas Viejas su admiración: «A mi todos los que han llegado hasta esta final me gustan mucho por una cosa o por otra, pero tengo especial predilección por Nayra porque tiene ese brillo en los ojos que demuestra que está disfrutando y eso a mi me llega muchísimo, que sepas que eres una de mis ‘prefes’».

La actuación sorpresa de María Parrado

Uno de los momentos cumbre en la finalísima de 'La Voz Kids' fue la actuación de los 3 ganadores de las ediciones anteriores. Como no podía ser de otra forma, la chiclanera María Parralo, ganadora de 'La Voz Kids I', fue la primera en actuar, interpretando con brillantez el tema 'Lucía' de Joan Manuel Serrat.

Un emocionado Antonio Orozco se deshacía en elogios hacia María, José María y Rocío, los ganadores de las ediciones disputadas hasta antes de este año en el exitoso programa de Telecinco:

«Ahora que os escuchaba cantar, siento que todo tiene sentido. Viéndoos tan maduros, cantando así, me doy cuenta de que todo tiene sentido. Muchas gracias».

María, encantada tras su actuación, expresaba sus emociones cuando era preguntada por Jesús Vázquez sobre cómo se sentía: «Echando de menos esta segunda casa, para nosotros ha sido un privilegio volver y haber podido veros otra vez a todos y haber sentido este cariño que hemos sentido siempre».