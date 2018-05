Palo del abogado de La Manada al ministro de Justicia El letrado realizó una comparación de la sentencia de sus acusados con la de Gurtel para mandarle un mensaje a Rafael Catalá

José Juan López

Mañana martes es la fecha límite para que se presenten los recursos a la polémica sentencia de ‘La Manada’. Hay que recordar que los miembros del grupo fueron condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual por los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra.

El abogado de los cinco sevillanos, Agustín Martínez, pasó por ‘El programa de Ana Rosa’ y, además de asegurar que está trabajando a destajo para intentar que los tribunales rebajen la sentencia a sus defendidos, le mandó un palo a Rafael Catalá, el ministro de Justicia:

«Llevo todos estos días trabajando mucho en el recurso y todavía no me he enterado de una cosa: ¿Ha dicho el ministro de Justicia algo sobre el magistrado del voto particular de la sentencia de la Gürtel? Ya le digo yo que no».

Ana Rosa Quintana le había preguntado al letrado sobre si estaba recibiendo presiones externas: «El presidente de la Audiencia Provincial de Navarra denunciaba presiones de ciudadanos anónimos y no tan anónimos y habla de persecución al magistrado, ¿usted lo está viviendo también?».

Ana Rosa Quintana hablando sobre 'La Manada' en su programa. - Mediaset

Martínez, que tenía su discurso preparado más allá de la pregunta que recibiera, soltó su respuesta sobre la Gurtel y se reafirmó en su mensaje cuando le volvieron a preguntar:

«Estoy trabajando y quería saber si ya había hecho alguna declaración el ministro, aunque evidentemente no la va a hacer, evidentemente no toca».